Фильм "Лето". Фото: https://illuzion.ru/

Сеть кинотеатров «Иллюзион» во Владивостоке продлевает прокат фильма «Лето»

Показ будет идти до 27 июня в кинотеатре "Уссури"

22 июня, PrimaMedia. По многочисленным просьбам зрителей крупнейшая киносеть Приморья продлевает прокат главного открытия этого сезона — фильма Кирилла Серебренникова "Лето" до 27 июня включительно. За прошедшие две недели проката картина удостоилась множеством положительных отзывов зрителей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу сети кинотеатров "Иллюзион".

Кино, в котором есть душа. Кино, в котором есть особая атмосфера и невероятный дух того времени. И, конечно же, стоит отметить оригинальный саундтрек, который для фильма специально написали Рома Зверь и Герман Осипов (Группа "Звери"). За него музыканты на 71-ом Каннском кинофестивале получили приз — Cannes Soundtrack Award — за лучшие саундтреки к фильму и музыкальное сопровождение.

Картина перенесёт вас в Ленинград 1981 года — время, когда началась дружба Виктора Цоя и Майка Науменко, а в доме №13 на улице Рубинштейна появился культовый Ленинградский рок-клуб.

Эта картина — не совсем байопик и Виктор Цой играет в ней важную, но не ключевую роль. Это картина, скорее, о том периоде времени, той атмосфере и множестве событий, которые создали условия для появления таких великих музыкантов.

Несмотря на то, что фильм снят об определённых событиях, удовольствие от "Лета" получают как молодые зрители, благодаря духу свободы и музыки, так и старшее поколение, у которых просыпается безудержная ностальгия и легкая горечь в душе по тяжелой потере легендарной личности — Виктору Цою.

Если вы не успели посмотреть фильм за две недели проката, не упустите возможность сделать это до 27 июня в кинотеатре "Уссури".

Да будет "Лето"!

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