День М: Полная программа Дня Молодежи во Владивостоке

День молодёжи-2017. Фото: ИА PrimaMedia

Фудкорт, концерты, КВН и Максим Свобода

22 июня, PrimaMedia. "День М" или День молодежи — это грандиозный праздник для молодых и активных жителей Владивостока, который пройдет 23 июня на территории набережной Спортивной гавани Владивостока.

Развлекательные и образовательные площадки, спортивные треки, уютные места для творчества, и конечно, вечерний концерт — все под одной крышей объединит молодежный фестиваль.

В рамках праздника на главной сцене праздника планируется выступление музыканта Максима Анисимова (Максим Свобода, участник проекта "ПЕСНИ" на телеканале ТНТ).

В программе праздника:

На деревянных настилах набережной Спортивной гавани:

— с 8:00 до 10:00 любителей йоги приглашают на открытие сезона "Йога Утро", где каждый сможет бесплатно присоединиться к практике йоги;

— с 12:00 до 17:00 для молодых семей и их детей будет организована площадка "Семейная" с различными анимационными представлениями, азот-крио-шоу и другими мероприятиями.

Площадка выше амфитеатра:

— с 12:00 до 20:00 будет работать зона "КультУма" — торговые площадки и выставка актуальной уличной моды и искусства.



Расписание Дня молодежи-2018. Фото: Предоставлено Управлением молодежной политики города Владивостока

На пешеходной зоне от улицы Пограничной до фонтана на набережной:

— с 12:00 до 20:00 будет открыт международный выставочный проект "Фотосушка" по обмену фотографиями;

— с 12:00 до 21:00 будет работать зона фудкорта от ресторанов и организаций общественного питания города;

— с 12:00 до 19:00 для любителей компьютерных и настольных игр будет организована "Киберзона", где любой желающий может зарегистрироваться на турнир по футбольному симулятору или найти себе компанию для игры в настольные игры;

— с 13:30 до 15:30 пройдет квартирник "Лампа" — проект МКУ "Молодежный ресурсный центр", представляющий собой концерт молодых музыкальных групп города.

В шатре напротив фонтана возле деревянных настилов набережной:

— с 13:00 до 14:00 представители площадки "Фудкорт" планируются провести три бесплатных мастер-класса, в том числе японской кухни;

— с 14:30 до 16:00 пройдет интеллектуальная игра "Квиз, плиз Владивосток!", победители будут награждены памятными дипломами;

— с 17:00 до 19:00 пройдет шоу интеллектуальных стендапов о прочитанных книгах "Кот Бродского" — читатели разного возраста высказывают свою точку зрения о том или ином произведении, делятся со зрителями выводами о прочитанной книге;

— с 19:30 до 21:30 пройдет поэтическое шоу от молодежного проекта "Класс коррекции" — будет представлена новая программа, а затем организован "открытый микрофон", где начинающие поэты могут представить на суд зрителям свои стихи.

Амфитеатр:

— с 15:00 до 16:30 — традиционный летний кубок КВН с участием лучших школьных и студенческих команд;

— с 17:00 до 18:30 — шоу в стиле стендап с участниками "Камеди баттл" и шоу "Открытый микрофон" на телеканала ТНТ;

— с 19:30 до 20:30 — вручение премии "Молодежный вектор" за значительный вклад в развитие молодежной политики города Владивостока;

— с 21:00 до 22:45 — вечерний концерт творческих коллективов города, хэдлайнером которого станет участник проекта "Песни" на телеканале ТНТ Максим Анисимов (Максим Свобода).

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.