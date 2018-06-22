Во Владивостоке прошло памятное шествие, посвященное Дню памяти и скорби

Памятные мероприятия ко Дню памяти и скорби. Фото: ИА PrimaMedia

Участники прошли с зажженными свечами по Корабельной набережной (ФОТО)

22 июня, PrimaMedia. Памятный митинг и шествие, посвященные Дню памяти и скорби — дате начала Великой Отечественной войны, прошли сегодня во Владивостоке. Участники проследовали с зажженными свечами по Корабельной набережной, сообщает ИА PrimaMedia.

Участие в шествии приняли студенты, военнослужащие, ветераны, представители администрации Приморского края и Владивостока, Заксобрания, думы и владивостокской епархии.

Финальной точкой шествия стал мемориальный комплекс "Боевая слава Тихоокеанского флота". Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили к Вечному огню и Стене Памяти венки, цветы, поставили свечи.

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