Играм с пенсией – твердое нет: «Справедливая Россия» призывает Приморье сказать свое слово

Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

Лидер «СР» в крае Алексей Козицкий объявил о начале сбора подписей против одобрения Госдумой скандальной инициативы правительства

22 июня, PrimaMedia. Региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Приморском крае объявило о начале сбора подписей граждан под обращением, призывающим депутатов Госдумы отклонить инициативы правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Как сообщил ИА PrimaMedia лидер приморских "справедливороссов" Алексей Козицкий, партия уже внесла в Госдуму альтернативный правительственному пакет законопроектов, предлагающий мораторий на повышение пенсионного возраста до 2030 года и меры по спасению и развитию пенсионной системы страны.

Напомним, что 14 июня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев анонсировал внесение на рассмотрение Госдумы пакета законопроектов о поэтапном увеличении пенсионного возраста – с 60-ти до 65 лет для мужчин и с 55-ти до 63 лет для женщин. По задумке кабмина, повышение должно начаться с 2019 года и пошагово продолжиться до 2034-го.

16 июня скандальный пакет законопроектов был внесен в Госдуму, после рассмотрения в профильных комитетах и Совете ГД инициатива правительства направлена в регионы Российской Федерации, где будет обсуждаться в течение месяца.

— Партия "Справедливая Россия" выступает категорически против планов правительства решить все проблемы пенсионной системы страны исключительно за счет граждан. Мы считаем, что в стране назрела необходимость наконец-то реформировать это важнейшее социальное направление в интересах людей, предложив им справедливую, понятную и прозрачную систему формирования, получения и индексации пенсии, — отметил Алексей Козицкий. – Важно, что партия не просто предлагает отвергнуть предложение кабмина как аморальные и экономически несостоятельные. Мы предлагаем меры, которые реально будут способствовать наполнению Пенсионного фонда, сокращению "серого сектора" в экономике и социально справедливому распределению "пенсионной нагрузки" в стране.

Как сообщил собеседник агентства, 19 июня фракция "Справедливой России" в Госдуме во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента свой законопроект о страховой пенсионной системе и настаивает на безотлагательном рассмотрении своих предложений — об отмене повышения пенсионного возраста, отмене действующей системы коэффициентов и баллов при расчете пенсий, отмене обязательной части накопительной пенсии, которая "замораживается" правительством уже несколько последних лет.

Также "Справедливая Россия" предлагает ряд мер, которые позволят сбалансировать финансовое обеспечение пенсионной системы, отметил Козицкий. Среди них – увеличение конкуренции при госзакупках (даст экономию в 3-5 трлн рублей в год), отмена налоговых льгот по возврату НДС для экспортеров сырья (допдоходы до 1,8 трлн рублей в год), отмена действующей системы регрессивных тарифов страховых взносов, когда чем выше зарплата, тем меньше отчисляет в фонды работодатель (дополнительные 600 млрд в год, это вдвое больше, чем нынешний дефицит Пенсионного фонда), и ряд других мер.

— Отделение "Справедливой России" в Приморье намерено развернуть активную работу по обсуждению вариантов пенсионной реформы в регионе путем сбора подписей граждан, обнародования предложений нашей партии, в том числе и на пресс-конференции, которая запланирована на конец июня. Также я как руководитель фракции "Справедливой России" в краевом Заксобрании буду призывать коллег-депутатов голосовать за отрицательное заключение по законопроекту о повышении пенсионного возраста и напоминать, что от позиции регионального депутатского корпуса по этому вопросу сегодня во многом зависит судьба социально-экономического положения Приморья, будущее его жителей, — заявил Алексей Козицкий.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, инициатива правительства РФ о повышении пенсионного возраста вызвала негодование приморцев. Эта тема стала самой обсуждаемой в социальных сетях, в автобусах, офисах и просто на улице. Глава Владивостока Виталий Веркеенко подписал петицию против идей кабмина на сайте Change.org, о своей жесткой позиции в отношении повышения пенсионного возраста врио губернатора края заявили приморские профсоюзы. Также против предлагаемой реформы высказались представители представленных в краевом Заксобрании партий – кроме "Единой России".