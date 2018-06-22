Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

Играм с пенсией – твердое нет: «Справедливая Россия» призывает Приморье сказать свое слово

Лидер «СР» в крае Алексей Козицкий объявил о начале сбора подписей против одобрения Госдумой скандальной инициативы правительства

22 июня, PrimaMedia. Региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Приморском крае объявило о начале сбора подписей граждан под обращением, призывающим депутатов Госдумы отклонить инициативы правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Как сообщил ИА PrimaMedia лидер приморских "справедливороссов" Алексей Козицкий, партия уже внесла в Госдуму альтернативный правительственному пакет законопроектов, предлагающий мораторий на повышение пенсионного возраста до 2030 года и меры по спасению и развитию пенсионной системы страны.

Играми с пенсионным возрастом жителей Дальнего Востока толкают в нищету – Алексей Козицкий

Напомним, что 14 июня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев анонсировал внесение на рассмотрение Госдумы пакета законопроектов о поэтапном увеличении пенсионного возраста – с 60-ти до 65 лет для мужчин и с 55-ти до 63 лет для женщин. По задумке кабмина, повышение должно начаться с 2019 года и пошагово продолжиться до 2034-го.

16 июня скандальный пакет законопроектов был внесен в Госдуму, после рассмотрения в профильных комитетах и Совете ГД инициатива правительства направлена в регионы Российской Федерации, где будет обсуждаться в течение месяца.

— Партия "Справедливая Россия" выступает категорически против планов правительства решить все проблемы пенсионной системы страны исключительно за счет граждан. Мы считаем, что в стране назрела необходимость наконец-то реформировать это важнейшее социальное направление в интересах людей, предложив им справедливую, понятную и прозрачную систему формирования, получения и индексации пенсии, — отметил Алексей Козицкий. – Важно, что партия не просто предлагает отвергнуть предложение кабмина как аморальные и экономически несостоятельные. Мы предлагаем меры, которые реально будут способствовать наполнению Пенсионного фонда, сокращению "серого сектора" в экономике и социально справедливому распределению "пенсионной нагрузки" в стране.

Как сообщил собеседник агентства, 19 июня фракция "Справедливой России" в Госдуме во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента свой законопроект о страховой пенсионной системе и настаивает на безотлагательном рассмотрении своих предложений — об отмене повышения пенсионного возраста, отмене действующей системы коэффициентов и баллов при расчете пенсий, отмене обязательной части накопительной пенсии, которая "замораживается" правительством уже несколько последних лет.

Также "Справедливая Россия" предлагает ряд мер, которые позволят сбалансировать финансовое обеспечение пенсионной системы, отметил Козицкий. Среди них – увеличение конкуренции при госзакупках (даст экономию в 3-5 трлн рублей в год), отмена налоговых льгот по возврату НДС для экспортеров сырья (допдоходы до 1,8 трлн рублей в год), отмена действующей системы регрессивных тарифов страховых взносов, когда чем выше зарплата, тем меньше отчисляет в фонды работодатель (дополнительные 600 млрд в год, это вдвое больше, чем нынешний дефицит Пенсионного фонда), и ряд других мер.

— Отделение "Справедливой России" в Приморье намерено развернуть активную работу по обсуждению вариантов пенсионной реформы в регионе путем сбора подписей граждан, обнародования предложений нашей партии, в том числе и на пресс-конференции, которая запланирована на конец июня. Также я как руководитель фракции "Справедливой России" в краевом Заксобрании буду призывать коллег-депутатов голосовать за отрицательное заключение по законопроекту о повышении пенсионного возраста и напоминать, что от позиции регионального депутатского корпуса по этому вопросу сегодня во многом зависит судьба социально-экономического положения Приморья, будущее его жителей, — заявил Алексей Козицкий.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, инициатива правительства РФ о повышении пенсионного возраста вызвала негодование приморцев. Эта тема стала самой обсуждаемой в социальных сетях, в автобусах, офисах и просто на улице. Глава Владивостока Виталий Веркеенко подписал петицию против идей кабмина на сайте Change.org, о своей жесткой позиции в отношении повышения пенсионного возраста врио губернатора края заявили приморские профсоюзы. Также против предлагаемой реформы высказались представители представленных в краевом Заксобрании партий – кроме "Единой России".

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Шок или футбол?": как Приморье отреагировало на повышение пенсионного возраста

Пенсия откладывается: что думают о повышении пенсионного возраста в Приморье

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Володин сообщил, когда в Госдуму внесут законопроект пенсионной реформы

16 июня, 13:40

Играми с пенсионным возрастом жителей Дальнего Востока толкают в нищету – Алексей Козицкий

15 июня, 18:55

Глава Приморья не принял окончательного решения по административной реформе

25 мая, 17:30

Картина дня

Член Общественной палаты Приморья получила по лицу в борьбе со строительным мусором

21 июня, 20:55

Тигренок Тайган нашел подружку и обзавелся маленькими поклонниками в зоопарке Владивостока

20 июня, 18:35

Акт вандализма в центре Владивостока возмутил мэра и городских депутатов

21 июня, 15:30

На ремонт здания для проекта «Россия – моя история» во Владивостоке выделят 143 млн рублей

20 июня, 13:15

Повышение НДС оплатит население: бизнес Приморья отреагировал на повышение ставки налога

21 июня, 11:25

Еще один таможенный начальник арестован по делу коммерсанта из Приморья
Играм с пенсией – твердое нет: «Справедливая Россия» призывает Приморье сказать свое слово
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia