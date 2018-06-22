Первый спорткомплекс с бассейном достраивают в Фокино. Фото: Герман Катаев

Первый спорткомплекс с бассейном достраивают в Фокино

Здесь будут проходить занятия для школьников, воспитанников спортивных секций, а в свободное время – и для всех желающих

22 июня, PrimaMedia. Глава Приморья Андрей Тарасенко в пятницу, 22 июня, во время рабочей поездки в ЗАТО Фокино проинспектировал строительство физкультурного-оздоровительного комплекса, который планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году. На сегодняшний день возведено здание будущего спорткомплекса, выполнены облицовочные работы, подготовлена бетонная чаша под бассейн, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

По словам главы города Александра Баранова, в этом году завершится внутренняя отделка помещений, строительство сетей и миникотельной.

"Учреждение будет полностью автономным за счет собственной котельной. Это так же позволит сэкономить средства на содержание здания", – сообщил он, добавив, что подрядчики обязуются выполнить работы в срок.

В будущем спорткомплексе помимо бассейна разместится современный спортзал. Планируется, что здесь будут проходить занятия для школьников, воспитанников спортивных секций, а в свободное время – и для всех желающих. Комплекс будет оборудован для малоподвижных групп населения.

"Здесь будет первый бассейн в городе. Конечно, жители ждут его открытия с нетерпением", – сообщил Александр Баранов.

Выполнены облицовочные работы, подготовлена бетонная чаша под бассейн.

Выполнены облицовочные работы, подготовлена бетонная чаша под бассейн.. Фото: Герман Катаев

Андрей Тарасенко поручил главе города держать ситуацию со строительством комплекса под личным контролем. "Нельзя допустить, чтобы стройка затянулась. Проследите, чтобы подрядчики вовремя исполнили свои обязательства. Такой комплекс необходим городу", – отметил руководитель края.

Глава края также поставил задачу местной администрации благоустроить участок вокруг спорткомплекса, чтобы посетители могли припарковать автомобили или прогуляться после занятий.

Отметим, физкультурно-оздоровительный комплекс в ЗАТО Фокино строится в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2020 годы с общим объемом финансирования из краевого и местного бюджетов – 100 млн рублей.

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