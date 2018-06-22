Мост через реку Литовка в Приморье сдадут до конца года

22 июня, PrimaMedia. Строительство моста через реку Литовка на дороге Артем–Находка–порт Восточный завершат до конца 2018 года. Объект важный, сроки не должны быть сорваны, заявил глава Приморья на встрече с представителями бизнеса в Фокино в пятницу, 22 июня, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.
Вопрос, связанный с работой местного бизнеса, задал главе региона директор ООО "Приморская компания-2" Виктор Князев. Он рассказал, что в настоящий момент предприятие занимается строительством моста через реку Литовка в Партизанском районе. По договору с генеральным подрядчиком – АО "Примавтодор" – компания должна провести бурение скважин и бетонирование нижней части опор моста.
"На сегодняшний день 50% работ выполнено, но оплата так и не поступила. Мы делаем все за собственные средства, из бюджета до сих пор не получили ни рубля", – сказал он.
Отметим, мост в Новолитовске – один из аварийных объектов края, на его демонтаж и строительство нового сооружения в бюджете региона предусмотрено более 250 млн рублей. Весной этого года строители приступили к работам. Край уже перечислил АО "Примавтодор" аванс в размере 20 млн рублей. Новый мост с двумя полосами для движения должен быть сдан в эксплуатацию в этом году.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что данная ситуация недопустима. Глава региона поручил профильному департаменту разобраться в причинах проблемы и срочно принять соответствующие меры.
"Объект важный и нужный. Сроки не должны быть сорваны", – заявил руководитель края.
Также бизнесмены пожаловались главе региона на энерготарифы. Как рассказала индивидуальный предприниматель Наталья Онищенко, работающая в сфере розничной торговли, местная энергетическая компания ежемесячно выставляет счета, куда помимо расходов на фактически потребленную энергию включены также проценты потерь, которые несет компания в процессе "доставки" электроэнергии. При этом ежемесячно сумма, дополнительно включенная в счет, каждый раз разная, просчитать ее невозможно.
"Речь шла о том, что в этом году тарифы будут снижены, но на деле этого не происходит. Потери посчитать нельзя. Мы стараемся экономить, но из-за этого не получается", – поделилась она.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что в этом году тарифы на электроэнергию для юридических лиц были снижены примерно на 7% по отношению к прошлому году. "Счета должны быть меньше. Предоставляйте документы, будем разбираться", – заявил глава региона.
Затронули и тему поддержки местных ремесленников. Индивидуальный предприниматель и руководитель гончарной мастерской "Жар-птица" Максим Христенко, работающий в сфере декоративно-прикладного искусства, отметил, что туризм – одна из активно развивающихся отраслей в крае. По его словам, в Приморье много мастеров, которые могут и готовы производить сувенирную продукцию, однако, чтобы "пробиться" на рынок, им нужна поддержка властей. В частности, содействие необходимо в продвижении товаров на крупных профильных выставках.
"Также у нас до сих пор нет звания "Народного мастера"", – посетовал он.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что закон о введении в Приморье такого звания уже принят и с 1 июля этого года вступает в силу. "На 80-летие Приморского края обязательно присвоим звание представителям вашей отрасли", – обозначил глава региона.
Подчеркнуто, что для производителей сувенирной продукции в крае разрабатываются специальные гранты. Кроме того, регион помогает предприятиям презентовать свою продукцию на крупных всероссийских мероприятиях. Например, такая поддержка была оказана компаниям для участия в фестивале "Дни Дальнего Востока в Москве" в декабре прошлого года. Отдельная квота предусмотрена и для ремесленников.
Напомним, в пятницу, 22 июня, глава региона проводит рабочий день в Фокино. Врио губернатора уже посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, ОАО "30-й Судоремонтный завод", отделение МФЦ, а также принял участие в митинге, посвященном Дню памяти искорби.