Андрей Тарасенко встретился с депутатами Фокино. Фото: Герман Катаев

Глава Приморья Андрей Тарасенко встретился с депутатами Фокино

Во время встречи затронуты темы ремонта городских дорог, переноса городской больницы в новое здание, капитального ремонта жилого фонда

22 июня, PrimaMedia. Глава Приморья Андрей Тарасенко во время рабочей поездки в ЗАТО Фокино провел совещание с муниципальными парламентариями в пятницу, 22 июня. Во время встречи затронуты темы ремонта городских дорог, переноса городской больницы в новое здание, капитального ремонта жилого фонда и другие. Кроме того, местные депутаты обратились с просьбой о строительстве новой школы в муниципалитете, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

"Мы полностью закроем потребность необходимых мест в школах, а также существенно сократим количество детей, которые учатся во вторую смену", – обозначили они.

При этом в уже существующих образовательных учреждениях не хватает квалифицированных кадров. Та же ситуация и в больницах. Депутаты отметили, что после смены дислокации военных частей это стало особенно ощутимо, так как большая часть работающего населения – семьи военнослужащих.

Андрей Тарасенко отметил, что сейчас в Приморье проходит общекраевая практика для студентов педагогических и медицинских вузов. "Скоро на практику к вам приедут студенты-медики. Что касается педагогов – этот вопрос по вашему муниципалитету проработаем отдельно", – отметил глава региона.

Студенты-педагоги из Владивостока успешно проходят практику в районных школах Приморья

Андрей Тарасенко добавил, что строительство новых школ в городах и районах края ежегодно обсуждается краевой администрацией, и, если есть необходимость, власти готовы пойти навстречу.

"Подготовьте проект школы, которую вы хотели бы видеть в своем городе", – поручил руководитель края.

К ремонту дорог в муниципалитете глава региона предложил мэру города Александру Баранову привлечь инвесторов, которые строят терминал "Порт Вера" в Фокино.

"У нас есть устная договоренность с ними, что по завершению строительства они возьмут на себя ремонт и реконструкцию городских дорог, разбитых их самосвалами. Заключите с ними письменное соглашение, чтобы это обязательство было выполнено", – обозначил Андрей Тарасенко.

Напомним, в пятницу, 22 июня, Андрей Тарасенко проводит рабочий день в Фокино. Врио губернатора уже посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, ОАО "30-й Судоремонтный завод", отделение МФЦ, встретился с жителями, предпринимателями и главой муниципалитета.

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