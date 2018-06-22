Митинг, посвященный 77-ой годовщине со дня начала ВОВ, прошел в Фокино

22 июня, PrimaMedia. В День памяти и скорби в Приморье проходят памятные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. В одном из них принял участие глава края Андрей Тарасенко, который находится в рабочей командировке в ЗАТО Фокино, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.
Возложить цветы и венки к мемориалу Героям-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и почтить минутой молчания тех, кто не вернулся с фронта, пришли школьники, ветераны, общественники города.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что трагическая дата – 22 июня – навсегда останется Всенародным Днем памяти и скорби. "Сегодня мы здесь собрались, чтобы отдать дань памяти нашим отцам и дедам, не вернувшимся с войны. Мы будем помнить всех, кто, не щадя себя, защищал Отечество и день за днем приближал Великую Победу. Мужество, сила духа, беззаветная преданность Родине наших отцов и дедов – это вечный пример для всех поколений", – отметил глава региона.
Глава Приморья Андрей Тарасенко и председатель ЗС ПК Александр Ролик. Фото: Герман Катаев
Андрей Тарасенко обратился со словами благодарности к приморским ветеранам, труженикам тыла и вдовам фронтовиков.
"Мы гордимся вашим подвигом и сделаем все, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне и наших великих соотечественниках", – добавил руководитель края.
Отметим, участие в памятных мероприятиях в муниципалитетах также приняли вице-губернаторы Приморья Дмитрий Братыненко, Андрей Ларин, Дмитрий Мариза и Константин Межонов.