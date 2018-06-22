Митинг, посвященный 77-ой годовщине со дня начала ВОВ, прошел в Фокино

В День памяти и скорби в Фокино прошли памятные мероприятия. Фото: Герман Катаев

В памятном мероприятии принял участие глава Приморья Андрей Тарасенко

22 июня, PrimaMedia. В День памяти и скорби в Приморье проходят памятные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. В одном из них принял участие глава края Андрей Тарасенко, который находится в рабочей командировке в ЗАТО Фокино, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

Возложить цветы и венки к мемориалу Героям-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и почтить минутой молчания тех, кто не вернулся с фронта, пришли школьники, ветераны, общественники города.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что трагическая дата – 22 июня – навсегда останется Всенародным Днем памяти и скорби. "Сегодня мы здесь собрались, чтобы отдать дань памяти нашим отцам и дедам, не вернувшимся с войны. Мы будем помнить всех, кто, не щадя себя, защищал Отечество и день за днем приближал Великую Победу. Мужество, сила духа, беззаветная преданность Родине наших отцов и дедов – это вечный пример для всех поколений", – отметил глава региона.



Глава Приморья Андрей Тарасенко и председатель ЗС ПК Александр Ролик. Фото: Герман Катаев

Андрей Тарасенко обратился со словами благодарности к приморским ветеранам, труженикам тыла и вдовам фронтовиков.

"Мы гордимся вашим подвигом и сделаем все, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне и наших великих соотечественниках", – добавил руководитель края.

Отметим, участие в памятных мероприятиях в муниципалитетах также приняли вице-губернаторы Приморья Дмитрий Братыненко, Андрей Ларин, Дмитрий Мариза и Константин Межонов.