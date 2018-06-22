Официальный представитель консорциума "Астон Альянс" в Хабаровске Наталья Карелина. Фото: Из архива

Защитите свою идею авторским правом, иначе ее просто украдут - «Астон Альянс» в Хабаровске

Представитель консорциума Наталья Карелина разъясняет читателям AmurMedia право интеллектуальной собственности и как его получить

22 июня, PrimaMedia. Авторское право — прекрасный способ не только защитить свой бизнес, но и обеспечить его развитие. При этом, авторское право затрагивает различные виды деятельности и его можно применить к внушительному перечню объектов. Специалист по интеллектуальной собственности, официальный представитель консорциума "Астон Альянс" в Хабаровске Наталья Карелина убеждена, что авторское право нужно очень многим предпринимателям и предприятиям. Что оно дает, и насколько просто или сложно его получить, в материале ИА AmurMedia.

Когда заходит речь об авторском праве, мы, как правило, пропускаем информацию мимо ушей. Зачем нам это? Музыку мы не пишем, стихи не сочиняем. И невдомек нам, что этот юридический термин означает немало преимуществ.

Вы не написали роман, но вы, к примеру, умеете шить дизайнерские платья. Много часов сидели вы над альбомом и сочиняли сногсшибательные эскизы. И вот – получилось! Свой стиль, новый силуэт. Созданная вами одежда отличается по стилю и очень нравится людям своей оригинальностью! Дело пошло на лад, бизнес идет вперед. И вдруг на улице вы замечаете до боли знакомые вещи, но не ваши… Бизнес потерпел крах.

Что же произошло? Все просто — у вас украли идею. Ваш бренд поставили на широкий поток, и вещи перестали быть эксклюзивными, штучными. Вы теперь никому не интересны. К сожалению, такое бывает очень часто. Ничье – значит общее.

А все могло бы быть совсем не так, оформи вы вовремя авторское право на бренд, форму и дизайн изделий или технику обработки ткани. Тогда автоматически это становится вашим на всю оставшуюся жизнь и даже после смерти в течение пятидесяти лет. Никто теперь не посмеет украсть вашу идею, ибо это карается законом. Причем, это распространяется не только на Россию, во всем мире никто не сможет присвоить то, на что вы заявили свое право.

Авторское право охраняется Бернской конвенцией, к которой присоединилась и Россия согласно постановления Правительства РФ от 3 ноября 1994 года №1224.

Авторское право распространяется на огромное количество объектов, и затрагивает интересы многих людей разных профессий. На что, к примеру, можно заявить авторские права? Да на что угодно. Это логотипы и слоганы для рекламщиков, веб – сайты для программистов, уникальные работы фотохудожников, литературные и художественные произведения. Если у вас есть бизнес-проект маленького уютного кафе с очаровательным названием – оформляйте авторское право. Иначе вы рискуете увидеть такое же кафе на соседней улице. Вы должны защитить свое детище. Вы потеряете своих постоянных посетителей, прибыль уйдет к конкуренту. Но вот если вы оформили на кафе авторское право, вы легко в судебном порядке вернете свою уникальность и устраните конкурента.

Теперь, когда ваше кафе привлекает много клиентов и о нем говорят, наверняка найдутся люди, желающие вложить деньги в ваш бизнес и приумножить доход. Так вы обретаете инвесторов.

Теперь вы поняли, что такое авторское право? Это ваш тыл, ваша защита, ваш успех. Многих пугает волокита и сложность оформления. Это миф. На самом деле все довольно просто.

Для регистрации авторского права надо обратиться в один из копирайт-офисов, свидетельства которых имеют правовую охрану на территории России.

На территории России можно обратиться в копирайт–офис INTEROCO через нашу организацию — "Астон Альянс", официальным представителем которой в Хабаровске являюсь я. Оформление авторского права не занимает много времени. Как правило, это 10-30 дней.

Чтобы понять, нужно вам авторское право или нет, какие выгоды оно может дать, кроме защиты от недобросовестных конкурентов, предлагаю записаться на бесплатную консультацию. Тем, кто любит самостоятельно разбираться в вопросах, рекомендую сайт www.pravonaintellekt.ru — на нем много информации на эту тему.

Хотите защитить свой бизнес и обеспечить ему рост? Записывайтесь на бесплатную консультацию по телефону 8-914-770-13-48 или по почте karelina@aston-alliance.com. Консультация и оформление авторского права возможны без выезда в Хабаровск. Работаем дистанционно.

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