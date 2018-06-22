От флориста до сварщика: Сахалин готовится к встрече участников WorldSkillsRussia

Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

К завершению близится строительство площадки, идет подготовка к монтажу оборудования

22 июня, PrimaMedia. В Южно-Сахалинске на завершающей стадии находится строительство корпуса для проведения финала VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia). На площади более 50 тысяч кв. метров разместятся отдельные локации по соревнованиям в 62 профессиях, зоны отдыха, питания и развлечений, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

В островной столице ведется масштабная работа по подготовке к проведению престижных соревнований. Под мероприятие будет задействована обширная территория, площадью более 50 тысяч кв. метров. В настоящее время в большом корпусе идет финишная отделка пола и прокладка специальных коммуникаций. Главный бокс, площадью 23 тысячи кв. метров вместит в себя зоны для соревнований по 43 компетенциям.

Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 7

"Здесь в своих профессиональных навыках будут соревноваться сварщики, токари, фрезеровщики, швеи, повара, дизайнеры, модельеры, плотники, кровельщики, веб-дизайнеры и многие другие. Будут представлены совершенно разные профессии — по смыслу, и по технике безопасности, санитарным требованиям, поэтому у каждой компетенции будет своя изолированная зона. Сложность заключается в том, что для проведения соревнования по разным специальностям нужна специфическая инфраструктура — водоснабжение, специальное водоотведение, подача сжатого воздуха, линии связи, интернета. Застройщик все это предусмотрел. Сейчас ведутся работы", — сообщил руководитель дирекции по подготовке финала VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" на Сахалине Михаил Сивцев.

На втором этаже главного корпуса разместится деловая зона. Предполагается, что там будут проходить круглые столы, совещания, планарные заседания. Рядом с большим боксом будет размещено еще несколько шатров и временных конструкций, общей площадью порядка 10 тысяч кв. метров. В них также будут проходить соревнования студентов профессиональных образовательных учреждений.

Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 8

Обширная территория, площадью 23 тысячи квадратных метров будет отдана под зоны питания, отдыха и развлечений.

"Наши городские предприятия общепита предложат зрителям и участникам соревнований свои угощения, здесь же будут размещены зоны отдыха с мягкими креслами и большой экран, на котором будет идти трансляция соревнований, проходящих в помещениях", — рассказал Михаил Сивцев.

Он отметил, что работа на объекте кипит. Строители идут в соответствии с графиком, но впереди еще большой объем подготовительной работы. Площадка финала WorldSkillsRussia будет сдана уже к 10 июля. С 15 июля начнется возведение нависных конструкций, монтаж перегородок профессиональных зон, установка шатров. После 20 июля бокс и шатры начнут наполняться техникой. А в первых числах августа пройдет тестирование и генеральная подготовка оборудования к началу соревнований.

Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 5

Михаил Сивцев подчеркнул, что оборудование, задействованное в конкурсах, будет совершенно новым, никем ранее не использованным. После завершения соревнования оно все поступит для оснащения профессиональных образовательных учреждений Сахалинской области.

"Закуплены компьютеры. Это не простые ноутбуки, а современные мощные рабочие станции. Новое оборудование также заменит станки, которые стоят в наших образовательных организациях с 50-х годов. Техника самая современная и соответствует международным стандартам, потому что мы на этих соревнованиях отбираем ребят для участия в сборной России на международных профессиональных конкурсах — чемпионате Европы, чемпионате мира. Чтобы представить страну на весь мир, нужно уметь работать на том оборудовании, которое используется в других странах", — сообщил Сивцев.

Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Сахалин готовится к встрече участников соревнований WorldSkillsRussia. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 4

Напомним, финал чемпионата WorldSkillsRussia пройдет в Сахалинской области с 6 по 12 августа. Ожидается, что участие в нем примут 3,5 тысячи студентов из 73 регионов страны, которые выбрали для себя рабочие специальности, а также профессионалы из десяти стран мира. Они будут демонстрировать навыки в 62 профессиональных компетенциях.

Соревнования будут открыты для посещения. Здесь можно будет не только посмотреть на работу профессионалов в разных областях, но и самому попробовать себя в той или иной специальности. Желанными гостями на WorldSkillsRussia станут школьники, которые находятся в поиске своего будущего профессионального пути. Для них будет организована профориентационная площадка. Здесь будущие студенты смогут увидеть, что на практике из себя представляют рабочие профессии, узнать о новых компетенциях, не представленных в Сахалинской области. Ребята смогут пройти тестирование, попробовать себя в некоторых специальностях — например, флористика или электромонтаж — и узнать, в каких учебных учреждениях можно получить ту или иную специальность.