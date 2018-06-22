Отключение горячей воды продлят в ряде домов во Владивостоке

Кран. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Энергетики устраняют повреждения трубопроводов после гидравлических испытаний (СПИСОК)

22 июня, PrimaMedia. Энергетики филиала "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" завершили весенне-летние гидравлические испытания магистральных теплотрасс. В ходе работ во Владивостоке выявлено 60 повреждения трубопроводов, 37 из которых уже устранены, на оставшихся участках тепловых сетей продолжается ремонт, в связи с чем отключение ГВС будет продлено у жителей Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

— До 23 июня

Можайская: 1б, 20, 22, 24;

Нейбута: 137;

Сочинская: 1, 3, 5, 7, 15.

— До 25 июня

100-летия Владивостока: 22, 24, 26, 28а, 28б, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 30д, 30у, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 44, 44а, 46, 46а, 48;

Вострецова: 4;

Днепровская: 1, 2а, 3, 5;

Завойко: 2, 4, 6, 8;

Ильичева: 3а, 5, 11, 14, 15, 16, 18г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32;

Колесника: 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9;

Корнилова: 15, 17, 19, 21, 23;

Нахимова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18;

Овчинникова: 2, 4, 6, 8, 10;

Печорская: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а;

Фирсова: 2, 2а, 4, 4а, 6;

Южно-Уральская: 4, 5, 6, 8, 10а, 14, 16.

100-летия Владивостока: 14, 18, 20а;

Волховская: 2, 4, 10, 22, 27, 31;

Вострецова: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 121, 13, 15, 15а, 19; Днепровская: 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 55;

Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 51, 7;

Ильичева: 4, 8, 10, 12;

Камская: 5, 5а;

Камский: 6, 62;

Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 9, 11, 14;

Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33; Печорская: 10;

Южно-Уральская: 18, 20, 21, 22, 24, 2510, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Верхнепортовая: 9, 9а, 25, 40а, 40а, 70;

Казанская: 1, 5, 7;

Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42а, 86в;

Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64, 66;

Морозова: 5, 7, 9;

Морская 1-я: 27;

Набережная: 1, 5в, 9, 10, 16, 20;

Нижнепортовая: 4;

Перекопский: 3, 5, 7;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;

Станюковича: 3, 48;

Стрельникова: 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;

Тигровая: 7, 9;

Ялтинская: 18.

Авраменко: 8, 9а. 17;

Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 29;

Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;

Захарова: 5;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Посьетская: 3а, 5, 11;

Станюковича: 31а, 37, 39, 49, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;

Чернышевского: 15.

— До 26 июня

100-летия Владивостока: 76, 78, 80, 82, 84, 84А;

Бородинская: 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19;

Кутузова: 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10;

Русская: 50, 52, 54, 54а, 54а, 56, 57Г, 57Ж, 57К, 57Л, 57М, 57Н, 57Р, 57Т, 57Ф, 58, 58а, 60, 60а, 61, 62, 64, 66;

ул. Русская: 85, 87, 97, 98, 99.

Адмирала Горшкова: 2, 4, 20, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

Адмирала Смирнова: 14, 16, 18;

Анны Щетининой: 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39;

Гамарника: 19, 19у, 23, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 5, 5а, 7, 9;

Героев Варяга: 2, 22, 2в, 4, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 10а, 11;

Днепровская: 19;

Днепропетровская: 15, 18;

Иртышская: 18, 20, 22, 26, 26а, 26б, 28а, 30а, 32, 322, 323, 324, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 401, 402, 42, 48, 50;

Карбышева: 61, 62, 63, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42у, 44, 46, 46а, 48, 50, 501, 502, 52, 54;

Мичуринская: 23а;

Постышева: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 43у, 45, 47, 49; Светланская: 7;

Тухачевского: 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Ульяновская: 4, 6, 8, 101, 102, 103, 121, 122, 123;

Фирсова: 8б;

Шошина: 3, 3у, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19в, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.

— До 2 июля

100-летия Владивостока: 28, 88, 90, 92, 98а, 100а, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 120а, 124, 126, 128, 128а, 130, 130а, 134, 136;

Арсенальная: 15;

Багратиона: 4, 6, 6а, 8;

Бородинская: 23/9, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 47;

Давыдова: 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42а, 100у;

Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5в, 7;

Русская: 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 39а, 41в, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 53а, 53б, 53д, 55, 55а, 55а/0, 57, 57а, 57б, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/63, 61, 61в, 63, 65а, 67/1, 67/2, 68/1, 68а, 69, 70, 70а, 72, 72а, 72в, 73, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 88а, 90.

100-летия Владивостока: 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125а, 129, 131, 133, 133а, 133у, 135, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 149, 151, 153;

Енисейская: 7а, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24;

Кирова: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93, 112;

Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

Русская: 2а, 2д, 5, 7, 9, 9б, 11, 11а, 15, 17а, 19в;

Татарская: 1;

Узбекская: 14, 15;

Чапаева: 2, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 24, 26;

Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26.

100-летия Владивостока: 43, 43а, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66;

Гамарника: 18в, 22, 24в;

Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8;

Овчинникова: 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;

Постышева: 3, 5, 7, 9.

— До 30 июля

Семеновская: 3, 5а, 7, 9б.

Также в рамках ремонтной кампании 2018 года энергетики проводят плановые перекладки (замену) теплотрасс. Всего до конца года в планах заменить 18 участков, которые уже много лет считаются проблемными, ежегодно по результатам проведения гидравлических испытаний на них выявляли повреждения.

В этом году было принято решение произвести перекладку данных участков, что обеспечит надежное теплоснабжение потребителей и позволит избежать проведения масштабных ремонтных работ в будущем. В связи с этим подача горячего водоснабжения приостановлена по следующим адресам:

— До 29 июня

Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Кирова: 11, 13, 15, 15а, 17, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2.

Алеутская: 17, 17а, 19, 19а;

Арсеньева: 6, 8;

Бестужева: 31, 35, 36/38, 40;

Верхнепортовая: 2а, 4, 4а, 4б, 6а, 10, 12б;

Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12, 14, 16, 16а, 16в;

Посьетская: 10, 13, 16, 17, 19, 21, 21а, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;

Рылеева: 8;

Светланская: 16;

Станюковича: 10, 12, 14, 16;

Трудовой: 1а.

— До 30 июля

Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32;

Калинина: 55;

Можжевеловая: 1а;

Терешковой: 10, 12, 14, 16;

Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 11.

Калинина: 57, 89, 91, 105, 107;

Кизлярская: 7;

Фастовская: 2;

Харьковская: 10.

— До 15 августа

Енисейская: 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19;

Татарская: 5, 6.

Филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" приносит извинения своим потребителям в случае отключения от горячего водоснабжения.

В домах города, не вошедших в список, горячая вода может отсутствовать по причинам, не зависящим от филиала "Приморская генерация" АО "ДГК": ремонтные работы на разводящих теплотрассах, обслуживаемых МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей"; ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, выполняемый Управляющими компаниями и ТСЖ. Для уточнения информации жителям рекомендуется обращаться в Единую диспетчерскую службу города Владивостока.