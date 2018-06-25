Деньги есть

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Малому и среднему бизнесу Приморья рассказали, где их взять и кто в крае готов в этом помочь

25 июня, PrimaMedia. Семинар "Какие финансовые инструменты использовать для роста своего бизнеса" прошел во Владивостоке. Специалисты Банка России, администрации края и институтов поддержи малого и среднего бизнеса рассказали, какие инструменты существуют в крае для поддержки предпринимательства на разных стадиях развития и где взять деньги на развитие, если банк не дал кредит, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Анны Терлецкой, подобные мероприятия, направленные на повышение информированности предпринимателей об условиях ведения бизнеса и мерах государственной поддержки, являются важным инструментом по улучшению предпринимательского климата в Приморье.

Принято считать, что основной и самый распространённый вид финансирования развития компании – это банковский кредит. Но для начинающих и микро— и малых компаний он не подходит. "Действительно, часто малый и средний бизнес не может найти деньги на развитие. Ну, никак не получить кредит! Но это не означает, что малому бизнесу закрыта дорога к инвестициям, — говорит советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александр Коланьков. – Есть альтернативные финансовые инструменты. И их много. Нужно просто разобраться в этой массе и выбрать подходящий. Когда мы начинаем раскладывать перед предпринимателем картину целиком, то становится понятным, что жизненный цикл бизнеса длинный, и те финансовые инструменты, которые доступны компании на средней стадии развития, по определенным причинам недоступны ей на начальном этапе. И не надо даже тратить время на то, чтобы получить кредит. Он вам еще не нужен".

Александр Коланьков
Александр Коланьков

советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России

Автор фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Среди альтернативных инструментов привлечения финансирования значатся и те, которые подходят компаниям и на ранней стадии развития, например, краудфандинг и государственная поддержка, и такие, которые будут полезны высокоразвитым компаниям (выпуск акций или облигаций и т.д.). Когда предприниматель узнает обо всех инструментах поиска финансирования, многие вопросы снимаются сами по себе и уходит чувство какой-то безысходности.

Советник экономический Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Роман Марков рассказал, что на этапе возникновения коммерческому проекту стоит рассчитывать все-таки на собственные средства. Предприниматель должен принять на себя все риски. Для начального этапа подходит краудфандинг. Здесь же можно обратиться и за господдержкой. "Но я бы порекомендовал использовать ее именно как поддержку, а не как основной вид финансирования, — говорит Марков.

Роман Марков
Роман Марков

Советник экономический Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России

Автор фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

На этапе становления средства также могут привлекаться на рынке микрофинансирования, а развивающемуся бизнесу стоит обращаться уже к банковскому кредитованию, лизингу или факторингу. Инструменты рынка ценных бумаг, то есть выход компании на открытый рынок капитала, скорее, являются возможностями для зрелого бизнеса.

АНО "Центр Развития Экспорта Приморского края" — один из региональных институтов развития предпринимательства, существующий уже пять лет, продолжает расширять перечень своих инструментов поддержки. По словам Дениса Дробота, заместителя генерального директора Центра, в момент создания организация была ориентирована на поддержку действующих экспортеров, а также предпринимателей планирующих начать экспортную деятельность. Впоследствии, созданное структурное подразделение Центра — "Центр развития предпринимательства Приморского края", позволило значительно расширить категорию получателей поддержки. В настоящий момент, одним из ключевых направлений поддержки предпринимателей стала реализация комплекса образовательных программ. "По каким причинам мы уделяем особое внимание обучению предпринимателей? Доступность финансовых ресурсов — очень важный элемент для развития бизнеса, но он отходит на задний план при отсутствии необходимых компетенций, позволяющих правильно распорядиться этими средствами, понимания требований действующего законодательства. Яркие примеры последних лет — вступление в силу Технического регламента Таможенного союза "Обезопасности пищевой продукции", внедрение ЕГАИС, внесение изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ в части использования онлайн-касс, внедрение системы "Меркурий". Отсутствие необходимых знаний и компетенций для ведения бизнеса является серьёзным сдерживающим фактором его развития, и мы активно работаем в направления повышения правовой грамотности приморских предпринимателей".

Денис Дробот
Денис Дробот

заместитель генерального директора АНО «Центр Развития Экспорта Приморского края»

Автор фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Образовательные программы центра не имеют аналогов в Приморском крае. Центр привлекает лицензированные организации, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. Длительность программ, как правило, доходит до 2-х месяцев, график занятий смещен на вечернее время, чтобы владельцы бизнеса могли посещать занятия.

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются предприниматели при оформлении кредита в банке, это недостаточность собственного имущества для залога. Для решения этой задачи был создан "Гарантийный фонд Приморского края". Основный вид его деятельности – это предоставление поручительств по кредитным договорам, договорам банковской гарантии и договорам лизинга. Ксения Плетцер, исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Приморского края": "В прошлом году каждый третий кредит, выданный предприятиям малого и среднего предпринимательства в банке ВТБ24, был выдан с нашей гарантией, в "Сбербанке" — каждый шестой, в Дальневосточном банке — каждый седьмой".

Максимальная сумма предоставляемого фондом поручительства в Приморском крае составляет 80 млн рублей. Если нужна сумма больше, то фонд приглашает в сделку своих федеральных партнеров – Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (Банк МСП) и АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП).

Ксения Плетцер
Ксения Плетцер

исполнительный директор НО «Гарантийный фонд Приморского края»

Автор фото: НО "Гарантийный фонд Приморского края"

Чтобы сэкономить время предпринимателя, гарантийный фонд Приморского края разработал такую процедуру, при которой не требуется готовить дополнительный пакет документов. Понятно, что банк попросит документы и, если нужно – мы поможем, но дополнительный пакет мы просить не будем. Все что мы просим – это заполнить заявление на один печатный лист. Там самые простые данные: название компании, контактные данные, печать и т.д.

По словам Плетцер, алгоритм получения гарантии следующий: предприниматель обращается в банк (можно сначала в фронд, который его проконсультирует, так как у него налажены контакты со всеми кредитными организациями края и специалисты фонда знают все условия, которые существуют на рынке в Приморье). Далее формируется пакет документов для банка. "У каждого банка требования индивидуальные, — говорит Плетцер. — Мы можем помочь. После того, как банк принимает положительное решение по вашей сделке, пакет передается в фонд. В течение дня трех фонд предоставляет решение о предоставлении поручительства. Подписать можно в банке, а можно у нас в офисе".

Поручительство предоставляется компаниям на возмездной основе. Стоимость услуги – от 0,5 % до 2% годовых. На льготную ставку 0,5% могут рассчитывать те заемщики, которые проводят сделки с партнерами Фонда – "Банком МСП" и "Корпорацией МСП", кроме того, компании из малых городов и сделки на сумму более 50 млн рублей.

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