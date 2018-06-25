Деньги есть

Малому и среднему бизнесу Приморья рассказали, где их взять и кто в крае готов в этом помочь

25 июня, PrimaMedia. Семинар "Какие финансовые инструменты использовать для роста своего бизнеса" прошел во Владивостоке. Специалисты Банка России, администрации края и институтов поддержи малого и среднего бизнеса рассказали, какие инструменты существуют в крае для поддержки предпринимательства на разных стадиях развития и где взять деньги на развитие, если банк не дал кредит, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Анны Терлецкой, подобные мероприятия, направленные на повышение информированности предпринимателей об условиях ведения бизнеса и мерах государственной поддержки, являются важным инструментом по улучшению предпринимательского климата в Приморье.

Принято считать, что основной и самый распространённый вид финансирования развития компании – это банковский кредит. Но для начинающих и микро— и малых компаний он не подходит. "Действительно, часто малый и средний бизнес не может найти деньги на развитие. Ну, никак не получить кредит! Но это не означает, что малому бизнесу закрыта дорога к инвестициям, — говорит советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александр Коланьков. – Есть альтернативные финансовые инструменты. И их много. Нужно просто разобраться в этой массе и выбрать подходящий. Когда мы начинаем раскладывать перед предпринимателем картину целиком, то становится понятным, что жизненный цикл бизнеса длинный, и те финансовые инструменты, которые доступны компании на средней стадии развития, по определенным причинам недоступны ей на начальном этапе. И не надо даже тратить время на то, чтобы получить кредит. Он вам еще не нужен".

Советник экономический Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Роман Марков рассказал, что на этапе возникновения коммерческому проекту стоит рассчитывать все-таки на собственные средства. Предприниматель должен принять на себя все риски. Для начального этапа подходит краудфандинг. Здесь же можно обратиться и за господдержкой. "Но я бы порекомендовал использовать ее именно как поддержку, а не как основной вид финансирования, — говорит Марков.

АНО "Центр Развития Экспорта Приморского края" — один из региональных институтов развития предпринимательства, существующий уже пять лет, продолжает расширять перечень своих инструментов поддержки. По словам Дениса Дробота, заместителя генерального директора Центра, в момент создания организация была ориентирована на поддержку действующих экспортеров, а также предпринимателей планирующих начать экспортную деятельность. Впоследствии, созданное структурное подразделение Центра — "Центр развития предпринимательства Приморского края", позволило значительно расширить категорию получателей поддержки. В настоящий момент, одним из ключевых направлений поддержки предпринимателей стала реализация комплекса образовательных программ. "По каким причинам мы уделяем особое внимание обучению предпринимателей? Доступность финансовых ресурсов — очень важный элемент для развития бизнеса, но он отходит на задний план при отсутствии необходимых компетенций, позволяющих правильно распорядиться этими средствами, понимания требований действующего законодательства. Яркие примеры последних лет — вступление в силу Технического регламента Таможенного союза "Обезопасности пищевой продукции", внедрение ЕГАИС, внесение изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ в части использования онлайн-касс, внедрение системы "Меркурий". Отсутствие необходимых знаний и компетенций для ведения бизнеса является серьёзным сдерживающим фактором его развития, и мы активно работаем в направления повышения правовой грамотности приморских предпринимателей".

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются предприниматели при оформлении кредита в банке, это недостаточность собственного имущества для залога. Для решения этой задачи был создан "Гарантийный фонд Приморского края". Основный вид его деятельности – это предоставление поручительств по кредитным договорам, договорам банковской гарантии и договорам лизинга. Ксения Плетцер, исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Приморского края": "В прошлом году каждый третий кредит, выданный предприятиям малого и среднего предпринимательства в банке ВТБ24, был выдан с нашей гарантией, в "Сбербанке" — каждый шестой, в Дальневосточном банке — каждый седьмой".

Максимальная сумма предоставляемого фондом поручительства в Приморском крае составляет 80 млн рублей. Если нужна сумма больше, то фонд приглашает в сделку своих федеральных партнеров – Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (Банк МСП) и АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП).

По словам Плетцер, алгоритм получения гарантии следующий: предприниматель обращается в банк (можно сначала в фронд, который его проконсультирует, так как у него налажены контакты со всеми кредитными организациями края и специалисты фонда знают все условия, которые существуют на рынке в Приморье). Далее формируется пакет документов для банка. "У каждого банка требования индивидуальные, — говорит Плетцер. — Мы можем помочь. После того, как банк принимает положительное решение по вашей сделке, пакет передается в фонд. В течение дня трех фонд предоставляет решение о предоставлении поручительства. Подписать можно в банке, а можно у нас в офисе".

Поручительство предоставляется компаниям на возмездной основе. Стоимость услуги – от 0,5 % до 2% годовых. На льготную ставку 0,5% могут рассчитывать те заемщики, которые проводят сделки с партнерами Фонда – "Банком МСП" и "Корпорацией МСП", кроме того, компании из малых городов и сделки на сумму более 50 млн рублей.