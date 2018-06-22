Возложение венков к мемориалу ТОФ. Фото: ИА PrimaMedia
Жизнь Приморья

День памяти и скорби во Владивостоке ознаменовался шествием со свечами

В нем приняли участие кадеты, студенты морских вузов, ветераны и официальные лица (ВИДЕО)

22 июня, PrimaMedia. День памяти и скорби, который Россия отмечает ежегодно 22 июня, во Владивостоке ознаменовался традиционным шествием со свечами и возложением живых цветов и венков к мемориалам павшим героям Великой Отечественной войны. О том, как это было, повествует видеосюжет ИА PrimaMedia.

Шествие начинал духовой оркестр, исполнявший бессмертные позывные "Вставай, страна огромная". Участники церемонии проследовали с зажженными свечами по Корабельной набережной. Среди них были студенты, курсанты, кадеты, военнослужащие, ветераны, представители администрации Приморского края и Владивостока, Законодательного собрания, городской думы и Владивостокской епархии.

Участники шествия возложили цветы и венки у мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота". Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

За годы войны из Приморского края было призвано более 200 тысяч человек. Тысячи приморцев ушли на фронт добровольцами. Ими были укомплектованы экипажи построенной на средства жителей края танковой колонны "Приморский комсомолец" и других формирований. Приморцы сражались на всех фронтах Отечественной войны.Тихоокеанский флот направил для участия в боевых действиях на суше почти третью часть своего личного состава. Свыше 146 тысяч моряков-тихоокеанцев участвовало в битве под Москвой, на Волге, в героической обороне Севастополя, Ленинграда, Заполярья.
Важнейшие боевые задачи Тихоокеанский флот выполнял и на родном Дальнем Востоке. Во время войны он находился в беспрерывной готовности к отбиванию возможной атаки милитаристской Японии. Тихоокеанский флот активно поддерживал войска 1-го Дальневосточного фронта в освобождении Северной Кореи, принимал участие в Южно-Сахалинской и Курильской десантных операциях. Военно-Воздушные силы ТОФ флота участвовали в Сейсинской, Южно-Сахалинской и Курильской десантных операциях, а также в высадке морских десантов в Порт-Артуре и Дальнем.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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