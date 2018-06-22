Торжественный митинг провели в День памяти и скорби в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

Торжественный митинг провели в День памяти и скорби в Артеме

Мероприятие прошло у памятника-мемориала артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

22 июня, PrimaMedia. Ветераны, военнослужащие, представители администрации и думы города Артема, общественных организаций, молодежь и представители старшего поколения приняли участие в торжественном митинге, посвященном 77-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло у памятника-мемориала артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

"В этот скорбный день мы чтим всех, кто сложил свои головы на фронтах Великой Отечественной, кто не жалел своей жизни, кто трудился в тылу. Мы отдаем дань памяти невинным жертвам фашизма, сгинувшим в концлагерях, сгоревшим в топках и расстрелянным немецкими захватчиками", — сказал, выступая перед участниками митинга, глава Артемовского городского округа Александр Авдеев.

Председатель Думы АГО Анатолий Бадель, глава Артемовского городского округа Александр Авдеев

Председатель Думы АГО Анатолий Бадель, глава Артемовского городского округа Александр Авдеев. Фото: Светлана Агафонова

Он поблагодарил ветеранов, кто, пройдя дорогами войны, вернулся домой живым. "И сколько бы времени не прошло, мы никогда не должны забывать о том, что солдатам Великой Отечественной войны мы обязаны жизнью", — сказал глава Артема.

Почетный житель города, участник Великой Отечественной войны Виктор Воронцов поделился с участниками митинга своими воспоминаниями о начале войны. Тогда в 1941 году, будучи еще ребенком, Виктор Иванович только перешел в 7 класс. "Я хорошо помню то 22 июня, когда объявили о начале войны. Женщины плакали, а мужчины просто молчали" — сказал Виктор Иванович.

Почетный житель города, участник Великой Отечественной войны Виктор Воронцов

Почетный житель города, участник Великой Отечественной войны Виктор Воронцов. Фото: Светлана Агафонова

Ветеран обратился к молодому поколению артемовцев с напутствием: "Берегите Родину! Учитесь военному делу, чтобы вы всегда могли защитить свою страну".

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Участники митинга в минуту молчания склонили головы в память о погибших на войне и в послевоенные годы. Торжественно возложили цветы к памятнику-мемориалу артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны ветераны, школьники, представители администрации и общественники. В церемонии возложения цветов приняли участие глава Артемовского городского округа Александр Авдеев и председатель Думы АГО Анатолий Бадель.

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В вечером, в 21.00, все неравнодушные горожане смогут почтить память жертв самой кровопролитной войны, приняв участие в мемориальной акции "Свеча памяти". Сбор участников начнется в 20.30 на придворцовой площади.

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