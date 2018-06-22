Торжественный митинг провели в День памяти и скорби в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

Мероприятие прошло у памятника-мемориала артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

22 июня, PrimaMedia. Ветераны, военнослужащие, представители администрации и думы города Артема, общественных организаций, молодежь и представители старшего поколения приняли участие в торжественном митинге, посвященном 77-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло у памятника-мемориала артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

"В этот скорбный день мы чтим всех, кто сложил свои головы на фронтах Великой Отечественной, кто не жалел своей жизни, кто трудился в тылу. Мы отдаем дань памяти невинным жертвам фашизма, сгинувшим в концлагерях, сгоревшим в топках и расстрелянным немецкими захватчиками", — сказал, выступая перед участниками митинга, глава Артемовского городского округа Александр Авдеев.



Председатель Думы АГО Анатолий Бадель, глава Артемовского городского округа Александр Авдеев. Фото: Светлана Агафонова

Он поблагодарил ветеранов, кто, пройдя дорогами войны, вернулся домой живым. "И сколько бы времени не прошло, мы никогда не должны забывать о том, что солдатам Великой Отечественной войны мы обязаны жизнью", — сказал глава Артема.

Почетный житель города, участник Великой Отечественной войны Виктор Воронцов поделился с участниками митинга своими воспоминаниями о начале войны. Тогда в 1941 году, будучи еще ребенком, Виктор Иванович только перешел в 7 класс. "Я хорошо помню то 22 июня, когда объявили о начале войны. Женщины плакали, а мужчины просто молчали" — сказал Виктор Иванович.



Почетный житель города, участник Великой Отечественной войны Виктор Воронцов. Фото: Светлана Агафонова

Ветеран обратился к молодому поколению артемовцев с напутствием: "Берегите Родину! Учитесь военному делу, чтобы вы всегда могли защитить свою страну".

Торжественный митинг провели в День памяти и скорби в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Торжественный митинг провели в День памяти и скорби в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Торжественный митинг провели в День памяти и скорби в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Торжественный митинг провели в День памяти и скорби в Артеме. Фото: Светлана Агафонова Торжественный митинг провели в День памяти и скорби в Артеме. Фото: Светлана Агафонова 1 / 5

Участники митинга в минуту молчания склонили головы в память о погибших на войне и в послевоенные годы. Торжественно возложили цветы к памятнику-мемориалу артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны ветераны, школьники, представители администрации и общественники. В церемонии возложения цветов приняли участие глава Артемовского городского округа Александр Авдеев и председатель Думы АГО Анатолий Бадель.

Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев. Фото: Светлана Агафонова Возложение цветов. Фото: Светлана Агафонова Возложение цветов. Фото: Светлана Агафонова Возложение цветов. Фото: Светлана Агафонова Возложение цветов. Фото: Светлана Агафонова 1 / 5

В вечером, в 21.00, все неравнодушные горожане смогут почтить память жертв самой кровопролитной войны, приняв участие в мемориальной акции "Свеча памяти". Сбор участников начнется в 20.30 на придворцовой площади.