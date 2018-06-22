Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба сенатора

Сенатор Р. Гольдштейн: Светлая память и почет павшим в Великой Отечественной войне

В России День памяти и скорби

22 июня, PrimaMedia. В День памяти и скорби траурные мероприятия проходят по всей стране. 22 июня 1941-го года началась Великая Отечественная война. Память павших почтил Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО, — ИА PrimaMedia.

— Сегодняшняя дата для жителей России и наших соотечественников в других странах — самая трагичная в истории. В этот день 77 лет назад нацистская Германия вероломно напала на нашу страну, началась Война, которая унесла десятки миллионов жизней. Мы все знаем, какой огромной ценой нам досталась Свобода и Победа, какие испытания, страдания и лишения перенес наш народ в Великой Отечественной войне. Но российский дух невозможно сломить! Ведь единство, патриотизм, гордость и мужество — неотъемлемая часть этого духа.

Низкий поклон и вечная память всем тем, кто сражался за нашу Родину на поле брани и в тылу. Всем, кто ценой своей жизни остался верен Отечеству, превозмогая боль, голод и лишения. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны навсегда останется в наших сердцах и мыслях. Никто не забыт, ничто не забыто! И сегодня в каждом городе России вспоминают жертв той страшной войны, которая не обошла ни одну семью в нашей стране.

Светлая память и почет нашим соотечественникам, Героям Великой Отечественной войны, — сказал Ростислав Гольдштейн.

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