Новый состав Общественного совета при Росрыболовстве высказался за "исторический принцип"

Герман Зверев, председатель Общественного совета при Росрыболовстве (слева). Фото: пресс-служба ВАРПЭ

Участники ОС также напомнили, что с введением с 1 июля электронной ветсертификации отрасль ждет непростой период

22 июня, PrimaMedia. Действующий порядок распределения долей квот на вылов водных биоресурсов должен быть сохранен — таково общее мнение членов Общественного совета (ОС) при Росрыболовстве, внеочередное заседание которого прошло 21 июня 2018 года в Москве, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию пресс-службы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).В мероприятии приняли участие представители руководства Росрыболовства, Минсельхоза, Россельхознадзора, ключевых отраслевых ассоциаций и предприятий.

В ходе заседания, проходящего в режиме видеосвязи с регионами, состоялось обсуждение предварительных итогов заявочной кампании о перезаключении договоров о закреплении долей квот на добычу водных биоресурсов на 2019-2033 годы. Выражая позицию Общественного совета, его председатель, президент ВАРПЭ Герман Зверев подчеркнул: "Целесообразно установить тот же порядок и процедуру утверждения договоров закрепления квот и использовать его для всех видов биологических ресурсов, не делая исключений. Позиция нынешнего состава Общественного совета сохраняется в части сохранения "исторического принципа" перезаключения договоров для всех видов ВБР, без какого-либо изъятия".

Расчет долей квот должен быть завершен до 25 июля 2018 года. В срок до 4 августа на сайте Росрыболовства будут опубликованы акты по итогам расчетов, а до 10 сентября будут подписаны договоры с получателями квот.

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук отметил, что в заявочной кампании на выделение квот агентство столкнулось с большим количеством расхождений в составе данных, которые представляют рыбохозяйственные предприятия-заявители: "Несмотря на годы подготовки, мы сталкиваемся с множеством ошибок. В основном они вызваны недочётами работы реестра, кроме того, в регионах часто дублируются заявки".

Члены Общественного совета отметили, что у ведомства существуют возможности для устранения имеющихся расхождений. По словам Германа Зверева, в целом нарушений в ходе кампании нет, однако финальную оценку совет сможет дать после получения информации от Дальневосточной комиссии по распределению и закреплению квот, которая пока не представила данные.

"Обращаю внимание на большую ответственность всех. Два этапа заявочной кампании прошли, мы констатировали открытость, прозрачность процесса. Серьезных нарушений нет. Мы дождемся официальной информации от Дальневосточной комиссии, затем дадим возможность высказаться всем. В любом случае отмолчаться нельзя – на это и существует Общественный совет. Мы постараемся систематизировать и обобщить все мнения", — заверил председатель совета.

Бурную полемику у членов Общественного совета вызвал вопрос о проблемах, связанных с введением с 1 июля 2018 года обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) уловов водных биологических ресурсов. Напомним, новая редакция Закона "О ветеринарии" призвана изменить систему оформления ветеринарных сопроводительных документов в рыбной отрасли. В настоящее время указанные документы оформляются на продукцию, произведенную из уловов водных биоресурсов. Таким образом, органы Россельхознадзора и региональные органы ветеринарии ежегодно оформляют более 70 тысяч ветеринарных сопроводительных документов на 2,5 млн тонн рыбопродукции. С 1 июля правило оформления документации будет распространено и на уловы водных биоресурсов, то есть еще на 3 млн тонн.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов выразил мнение отрасли и отметил большое количество недостатков в работе федеральной государственной информационной системы "Меркурий", разработанной для оформления ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. По его мнению, проблемы носят системный характер.

В завершение дискуссии заместитель главы Росрыболовства Пётр Савчук призвал Общественный совет не тешить себя иллюзиями.

"Переноса введения электронной сертификации не будет. С 1 июля закон вступает в силу. Готовьтесь к этому! Мы делаем всё возможное, что пройти этот путь с наименьшими потерями. Именно поэтому Росрыболовство начало контактировать с Россельхознадзором, проводит на тему ЭВС совещания, семинары, чтобы решать проблемные вопросы. Коллеги из Россельхознадзора правы – три года существует "Меркурий", а никакой активности в отраслевом сообществе, за редким исключением, нет. И так не только в рыбной отрасли", — отметил чиновник.

По итогам обсуждения данной проблемы члены Общественного совета отметили неготовность отрасли к переходу на электронную ветеринарную сертификацию, необходимость серьезной доработки системы и предложили поэтапное введение ФГИС "Меркурий" в течение двух лет, освобождение от административной ответственности тех, кто не перейдут на ЭВС, сроком на один год, создание "горячей линии", в том числе по техническим вопросам, и оперативного штаба при Минсельхозе, который возьмет на себя "ручное управление" внедрением системы на начальном этапе. Эти и другие предложения внесены в проект решения Общественного совета.

Члены Общественного совета также рассмотрели проект Федерального закона "О внесении изменений в главу 25.1. Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования порядка взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса". Участники заседания подчеркнули низкую степень готовности законопроекта и отсутствие целого ряда обоснований предлагаемых им изменений. В частности, в отношении значительного изменения критериев градо— и поселкообразующих предприятий. По итогам обсуждения Общественный совет обратил внимание на необходимость существенной доработки документа, сообщает пресс-служба ВАРПЭ.