Более 20 авторитетных экспертов из Москвы и Владивостока выступят на родительском форуме

Насыщенная программа мероприятия поможет родителям разобраться с множеством "детских" вопросов всего за один день

22 июня, PrimaMedia. Уже через две недели во Владивосток прилетят известные российские специалисты по детской психологии, педагогике, детско-родительским отношениям. Они примут участие в Дальневосточном родительском форуме, где выступят с лекциями и мастер-классами для родителей и детей-подростков. Наряду с приглашенными экспертами спикерами форума станут и ведущие местные специалисты в сферах детской медицины, психологии, безопасности, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Дальневосточный родительский форум пройдет 8 июля в Дальневосточном федеральном университете на острове Русском. Лозунг мероприятия — "Счастье детей в руках осознанных родителей". Организаторы приглашают на Форум родителей детей самых разных возрастов — от малышей до старшеклассников. Интересные темы приготовлены для каждого сегмента широкой родительской аудитории.

"Осознанность родителей сегодня заключается преимущественно в понимании своего влияния на ребенка, на его будущее. Конечно, таких людей становится больше благодаря популярной психологии. Но реального понимания стратегий воспитания все-таки мало. Люди опираются на разрозненные советы, часто непрофессиональные или слишком общие. Я думаю, не нужно стремиться стать каким— то "осознанным" родителем. Нужно стараться думать о себе, о своем ребенке, о том, как организовать жизнь с детьми, это главное. Важно научиться точно видеть свою ответственность, правильные, ключевые моменты воспитания, стараться мыслить полезно, вместо того, чтобы мыслить стереотипно. Вот об этом постараюсь рассказать на форуме", — говорит хэдлайнер форума, психолог, специалист по дектско-родительским отношениям, автор книг для детей и взрослых Елизавета Филоненко (г. Москва).

Самой насыщенной и массовой секцией обещает стать секция "Психология общения с ребенком". Откроет Елизаветы Филоненко (г. Москва). Ее выступление будет посвящено теме: "Где растут дети: окружающая среда ребенка", в рамках которой психолог расскажет о том, какие аспекты окружения больше всего влияют на воспитание ребенка, а также о тупиковых путях родительской педагогики.

Следом за Елизаветой Филоненко в секции выступят известные владивостокские психологи и психотерапевты. Анна Мамаева научит родителей пяти простым действиям, помогающим родителям и ребенку справиться с детской истерикой. Евгения Шилова и Людмила Енькова расскажут о том, какие поручения развивают ребенка и учат его ответственности, а какие оказываются непосильными в его возрасте и, как следствие, травмируют. Кира Баженова раскроет тему демократической и авторитарной модели воспитания, а Павел Девятинин поведает о важности изучения культуры семьи и рода вместе с ребенком.

На секции "Учим учиться" участники узнают, как сделать процесс обучения увлекательным, побудить в ребенке желание учиться и забыть про учебу "из-под палки". Откроет работу секции хэдлайнер форума – психолог, психотерапевт, педагог, автор уникальных методик по активизации творческого потенциала личности Александр Лобок с выступлением на тему "Искусство азартайнинга. Как сделать обучение наших детей вдохновенным и продуктивным".

"Осознанные родители — это родители, которые хотят и пробуют развиваться сами через проблематизацию, а не просто ищут вокруг себя готовые волшебные решения для трудных педагогических ситуаций. Если ребенок плохо справляется с учебой в школе, у этой проблемы нет одного корня. Корневая система таких проблем всегда разветвлена. Но что точно может помочь, это попытка вслушаться в то, что происходит внутри ребенка, когда он сталкивается с теми или иными трудностями. И не только со школьными", — рассказывает Александр Лобок.

"Подросток. Точки соприкосновения" — секция для тех, кто столкнулся с проблемами переходного возраста. Речь на ней пойдет о том, как быть настоящей поддержкой для ребенка в непростой период его взросления и пройти этот период правильно. В рамках секции пройдет интенсив"Сила возраста и мощь характера подростка. Что психология припасла в помощь родителям?", на котором участники узнают о ключевых возрастных кризисах, о том новом, что появляется в ребенке с 12 лет, о проявлениях особенностей характера в подростковом возрасте и многом другом.

В секции "Здоровье ребенка" выступят врачи – представители детских клиник Владивостока". Родители получат ценные советы от ортопеда, логопеда, травматолога, а также узнают, как сформировать у ребенка правильные пищевые привычки на всю дальнейшую жизнь и избежать проблем с лишним весом.

Запланирована на форуме и специальная секция для отцов. Она так и называется "Осознанное отцовство". Речь на ней пойдет о роли отца в воспитании ребенка – о том, как быть активным участником, а не наблюдателем. Слушатели узнают, в каких ситуациях и в какие периоды роль отца наиболее важна, как научить ребенка принимать осознанные решения, как отец с помощью игры может развивать проектное мышление у сына, учить его ставить цели и достигать их, а также как совместить осознанное отцовство с высокой загрузкой на работе.

На секции "Безопасность ребенка" выступят специалисты по Интернет-безопасности, которые раскроют одну из самых актуальных сегодня тем – какие ловушки ждут ребенка в сети и как их избежать. Волонтеры "Примпоиска" расскажут о том, как отвечать незнакомцам и избежать похищения. Представитель Следственного комитета Аврора Римская осветит тему профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними и против них, а психолог Анастасия Кислик поднимет вопрос о границах родительского контроля – как следить за ребенком, но не перегибать палку.

Специальная секция для родителей, у кого двое и больше детей "2+ и это не про возраст" посвящена тому, как правильно распределить свои время, любовь, энергию между детьми, при этом не забыть себя и свою вторую половину. Об этом расскажут не только психологи, но и опытные родители, у которых двое и больше детей. Например, председатель Совета многодетных родителей Владивостока Ирина Медведева расскажет о том, к чему нужно быть готовым, решаясь на многодетную семью, известная бизнес-вумэн и одновременно мама пятерых сыновей Татьяна Голивец поделится опытом работающей мультимамы.

Важной частью форума станут бесплатные мастер-классы и тренинги для подростков. Карьерный консультант и психолог Лейла Марадзе (г. Москва) проведет тренинг по профориентации "Осознанный путь к профессии", а директор школы лидерства, ведущая лидерских программ для молодежи Илона Боева (г.Владивосток) раскроет тему самоопределения на тренинге "Цели. Ценности. Предназначение".

Каждый участник форума может сам составить для себя программу второй половины дня, выбрав наиболее интересные ему секции и выступления. Это можно сделать заранее, ознакомившись с подробной программой на официальном сайте форума: http://uspehvl.ru/parents .