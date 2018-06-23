"Йога Утро" собрало жителей Владивостока на Спортивной набережной

"Йога Утро" на Спортивной набережной. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Акция проходит в городе уже в пятый раз (ФОТО)

23 июня, PrimaMedia. Десятки жителей Владивостока собрались утром на спортивной набережной, чтобы принять участие в бесплатном занятии йогой. Это мероприятие проходило в рамках проекта "Йога Утро", которому в этом году уже исполнилось пять лет, сообщает ИА PrimaMedia.

Евгений Ибальдинов проводит занятия под открытым небом уже 4 год. За плечами молодого инструктора обучение у лучших московских и питерских преподавателей.

"Большинство видов физической культуры либо ничего не делают для здоровья, либо его вообще разрушают. Йога является идеальным сочетанием развития силы, гибкости, а также понижает стрессовую ось, что не менее важно", – рассказывает Евгений.

"Йога Утро" на Спортивной Набережной. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia "Йога Утро" на Спортивной Набережной. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia "Йога Утро" на Спортивной Набережной. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia "Йога Утро" на Спортивной Набережной. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 4

Инструктор считает, что за последние несколько лет интерес к йоге у жителей Владивостока значительно вырос. Большей популярностью она традиционно пользуется среди женщин. Как считает Евгений, это связано с недостаточной гибкостью мужчин и стереотипами о йоге как о женском виде спорта.

Между тем, йога – это не просто набор определенных физических упражнений. Это, в первую очередь, образ мыслей и стиль жизни. Цель индийской гимнастики – снять будничный стресс и прийти к внутренней гармонии.

Посетить занятия на природе может любой желающий бесплатно, вне зависимости от уровня. Инструктор отмечает, что уроки могут быть более полезными для начинающих, так как призваны научить человека правильно владеть своим телом, а также разработать позвоночник.

Следующее занятие состоится 24 июня, в 8:30 возле ресторана "7 футов". Участникам необходимо иметь при себе коврик и воду. Организаторы рекомендуют заниматься натощак для достижения лучшего эффекта.

"Йога Утро" на Спортивной Набережной. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia "Йога Утро" на Спортивной Набережной. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia "Йога Утро" на Спортивной Набережной. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia "Йога Утро" на Спортивной Набережной. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia "Йога Утро" на Спортивной Набережной. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 5

Акция "Йога Утро" прошла в рамках празднования дня молодежи во Владивостоке.

"День М" или День молодежи — это грандиозный праздник для молодых и активных жителей Владивостока, который проходит 23 июня на территории набережной Спортивной гавани Владивостока. Развлекательные и образовательные площадки, спортивные треки, уютные места для творчества, и конечно, вечерний концерт — все под одной крышей объединит молодежный фестиваль. В рамках праздника на главной сцене праздника планируется выступление музыканта Максима Анисимова (Максим Свобода, участник проекта "ПЕСНИ" на телеканале ТНТ).