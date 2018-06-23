Андрей Ищенко. Фото: Александр Маслянко. Пресс-служба ЗС ПК

КПРФ на выборы губернатора Приморья отправила строителя

Депутат Андрей Ищенко получил поддержку партийцев на безальтернативной основе

23 июня, PrimaMedia. Партия КПРФ определилась с кандидатом на выборы губернатора Приморского края. Им стал депутат Законодательного собрания, бизнесмена Андрей Ищенко. Его кандидатуру партийцы поддержали на конференции, которая состоялась во Владивостоке сегодня, 23 июня. Голосование проходило на безальтернативной основе, так как остальные претенденты взяли самоотвод. Выдвижение кандидата состоится, в соответствии с избирательным законодательством, после 25 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

Изначально в список КПРФ вошли три депутата фракции в Заксобрании края: собственно, первый секретарь ПКО КПРФ Анатолий Долгачев, бизнесмен, гендиректор ООО "СК Аврора-строй" и председатель краевой организации "Дети войны" Андрей Ищенко, а также первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ Артем Самсонов. Их кандидатуры прошли согласование в кадровой комиссии ЦК КПРФ. Основное соревнование развернулось между двумя депутатами, так как Анатолий Долгачев попросил самоотвод. Ранее он отмечал в беседе с ИА PrimaMedia, что это связано с большой партийной нагрузкой в период отчетно-выборных конференций.

Как рассказал ИА PrimaMedia секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Алексей Корниенко, кадровая комиссия рекомендовала кандидатуру Ищенко. Накануне состоялось заседание Бюро крайкома, на котором было принято решение о внесении в список на голосование только его кандидатуры.

"Я и Артем Самсонов взяли самоотвод. Это было предложение президиума ЦК и Бюро краевого комитета", — рассказал ИА PrimaMedia Анатолий Долгачев.

За кандидатуру Андрея Ищенко проголосовало большинство делегатов от 34 отделений. В ходе конференции депутат анонсировал свою предвыборную программу, которую он назвал "20 шагов Андрея Ищенко".

Отметим, что непосредственно выдвижение кандидата, а именно подача документов в Крайизбикром, произойдет не ранее 25 июня (в соответствии с Избирательным кодексом, не ранее, чем за 75 дней до голосования).

По оценке политологов, Ищенко на выборах станет основным оппонентом врио губернатора Андрею Тарасенко. "Единая Россия" примет решение о выдвижении своего кандидата на конференции 30 июня. Ожидается, что от ЛДПР на губернаторские выборы пойдет депутат Госдумы Андрей Андрейченко. Конференция "соколов Жириновского" также состоится 30 июня. Своих кандидатов также намерены выдвинуть "Справедливая Россия" и "Российская партия пенсионеров за справедливость".

Напомним, что всем претендентам предстоит пройти так называемый муниципальный фильтр для регистрации кандидатами. Для этого каждому кандидату требуется предоставить 142 нотариально заверенные подписи или 7% от общего числа избранных муниципальных депутатов и глав. Из них 33 подписи должны быть собраны среди депутатов дум муниципалитетов 3 и 4 уровня — городских округов и муниципальных районов.

По данным ИА PrimaMedia, подготовка к этой процедуре уже началась. Так, представители некоторых муниципалитетов поделились о том, что якобы поступила задача предоставить пустые листы с подписями депутатов. Однако отметим, что подписные листы должны быть заверены нотариально после их заполнения.

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