Спорт. 13:15
Велосоревнования в День М. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Велосоревнования: от малого до опасного

Соревнования на локальных вело-площадках проходят в честь празднования "Дня М" (ФОТО)

23 июня, PrimaMedia. В рамках празднования "Дня М" проходит большой фестиваль "Велосипед в городе В". Зрителей увидят масштабный велопарад и экстремальную гонку на городском фуникулере, а так же развлекательные площадки на набережной Цесаревича, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию города.

С видовой площадки возле памятника Кириллу и Мефодию стартует экстремальная гонка "UrbanDH Vladivostok 2018" с финишем у Пушкинского театра. В скоростном спуске на велосипедах приняли участие 60 лучших райдеров со всего Дальнего Востока и несколько приглашённых гонщиков из центральной части России. Гонка стала уникальным событием, которое прошло в России во второй раз. Зрителей ждало зрелищное шоу, а участников – сложный маршрут по лестницам, дорогам, виадукам и подземным переходам.

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На набережной Цесаревича будут работать тематические площадки. Здесь можно будет бесплатно прокатиться на необычных велосипедах, поучаствовать в экскурсиях по окрестностям набережной, починить велосипед и посмотреть на детские соревнования по беговелам. Кроме этого, всех желающих будут учить различным трюкам на велосипедах.

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"День М" или День молодежи — это грандиозный праздник для молодых и активных жителей Владивостока, который проходит 23 июня на территории набережной Спортивной гавани Владивостока. Развлекательные и образовательные площадки, спортивные треки, уютные места для творчества, и конечно, вечерний концерт — все под одной крышей объединит молодежный фестиваль. В рамках праздника на главной сцене праздника планируется выступление музыканта Максима Анисимова (Максим Свобода, участник проекта "ПЕСНИ" на телеканале ТНТ).

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