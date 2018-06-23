Жительница Находки незаконно перевела в Китай 90 млн рублей

Предпринимательница незаконно переводила деньги в Китай. Фото: ИА PrimaMedia

Деньги переводились по подложным документам от лица подставных фирм

23 июня, PrimaMedia. Жительница Находки в течение трех лет незаконно переводила деньги в Китай. За все время ей удалось отправить 90 миллионов рублей. В отношении гражданки заведено три уголовных дела, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Находкинской таможни.

В течение трех лет лжепредпринимательница открыла несколько фирм, которые были зарегистрированы на подставных лиц, имеющих номинальное отношение к делам компаний. Фактически злоумышленница сама заключала от лица фирм контракты с компаниями из Китая на поставку технического оборудования, строительных материалов, товаров народного потребления. За предполагаемые поставки предприимчивая гражданка перевела по подложным документам в Китай 90 млн рублей.

В соответствии с п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК России предпринимательницу ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.