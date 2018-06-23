День М в городе В

Фоторепортажи

День М в городе В

23 июня, PrimaMedia. "День М" или День молодежи — это грандиозный праздник для молодых и активных жителей Владивостока. Празднование проходит на Спортивной набережной и на локальных площадках города. Развлекательные и образовательные площадки, спортивные треки, уютные места для творчества, и конечно, вечерний концерт — все под одной крышей объединило молодежный фестиваль. Фотограф ИА PrimaMedia прогулялась по Владивостоку и засняла яркие моменты Дня М.

День М: Полная программа Дня Молодежи во Владивостоке



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