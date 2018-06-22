Премия "Люди года". Фото: Фото: Предоставлено организаторами

Голые люди в приморской филармонии возмутили краевые власти и общественность

На мероприятие 18+ попали маленькие дети

23 июня, PrimaMedia. Перформансы с участием голых людей, которые увидели несовершеннолетние в приморской филармонии, стали причиной споров, разгоревшихся сегодня в социальных сетях. На городской премии "Люди года" в холле филармонии стоял полностью обнаженный мужчина, а во время выступлений на сцене артистов актеры имитировали половой акт. Больше всех это возмутило тех, кто пришел на вручение премий с детьми, а так же активистов Приморского края. В стороне от этой ситуации не остался и вице-губернатор Приморского края, Константин Межонов. В социальной сети он выразил свое недовольство данным перформансом, сообщает ИА PrimaMedia.

Снимки ребенка рядом с обнаженным мужчиной впечатлили приморских активистов, в том числе Майю Шалунову. На своей страничке в социальной сети Facebook она разместила пост, где задала вопрос "как вам такой акционизм?". В комментариях развернулась дисскусия, в которой приняли участие и вице-губернатор Приморского края, и директор филармонии.

Павел Компан, директор агентства "P.R.R." прокомментировал, что о перформансе узнал непосредственно на мероприятии и сам участиве в организации не принимал.

— Поскольку к организации самой церемонии ни я, ни журнал отношения не имею, с нами не согласовывалось внутренне содержание самой церемонии и всего, что будет на мероприятии. Но, у меня не вызывает столь бурной реакции данное действо. Слишком много внимания уделяется этому кадру, на котором действительно резонирует ребёнок, не понятно откуда взявшийся на мероприятии с маркировкой "18 +", — комментирует ситуацию Павел Компан в сети Facebook.

Свое недовольство произошедшим на мероприятии выразил вице-губернатор Приморского края Константин Межонов. Под постом Майи Шалуновой он прокомментировал:

— Неприятно все это видеть. Сделаем выводы. Впредь филармония не будет вступать во взаимоотношения с компанией господина Компана "P.R.R." , арендовавшей площадь. Руководство филармонии ошиблось, пустив их и не поставив там пост. Прошу всех здравомыслящих удалить эту гадость. Заранее спасибо!

Так же на перформанс отреагировала и директор филармонии Анна Алеко.

— Администрация филармонии не участвовала в процессе создания концепции мероприятия, не выбирала номинантов.
Мы предоставили зал на основании договора аренды. Требования, относительно пожарной, антитеррористической защищенности объекта — соблюдены. Организаторы мероприятия не уведомили нас о формате живых инсталляций, обсуждение которых идет в социальных сетях и стало для нас очень неприятным "сюрпризом" с точки зрения этических норм. Уведомляем, что прекращаем какое-либо взаимодействие с рекламным агентством "P.R.R." — отметила Анна Алеко в комментариях в сети Facebook.

Павел Солеваров, генеральный директор журнала "OFF" так же прокомментировал ситуацию, объяснив, что перформанс был устроен для одного из партнеров премии, магазина обоев.

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