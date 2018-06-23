На Золотом мосту перекрыли одну полосу движения

Мост через бухту "Золотой Рог". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Началась подготовка к празднику "Алые Паруса"

23 июня, PrimaMedia. На Золотом мосту перекрыли крайнюю правую полосу движения в направлении с Чуркина в центр. Сейчас движение осуществляется по крайней левой и центральной полосам. Перекрытой правая полоса останется до 30 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

В городе началась активна подготовка к празднику для выпускников "Алые Паруса". На ванты будет установлено оборудование, с помощью которого будет проецироваться изображение на воду и другие элементы светового шоу. По словам организаторов, заявка на перекрытие крайней правой полосы делалась на неделю, с 23 по 30 июня.