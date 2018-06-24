Владимир Путин и Мун Чже Ин в Кремле. Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин пригласил президента Республики Корея на ВЭФ во Владивосток

И предложил Мун Чжэ Ину активнее участвовать в проектах развития Дальнего Востока

24 июня, PrimaMedia. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Москве официально пригласил президента Республики Корея Мун Чже Ина на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Российский президент также предложил южнокорейской стороне активнее подключаться к программам развития Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Переговоры президентов России и Республики Корея прошли 22 июня в Москве в рамках государственного визита южнокорейского президента в Россию.

В заявлениях для прессы оба президенты отметили позитивный характер развития двухсторонних отношений, а также сообщили о перспективных областях для сотрудничества. Так российская сторона предложила Южной Корее активнее подключаться к программам развития Дальнего Востока.

"Предложили корейским инвесторам активнее подключаться к реализации программ развития Дальнего Востока России. Имею в виду, в частности, модернизацию свободного порта Владивосток, технологическое обновление судостроительного завода "Звезда", обустройство и использование Северного морского пути и Транссибирской железнодорожной магистрали. Эти и другие перспективные совместные проекты будут обсуждаться в ходе Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке. Были бы рады видеть на нём в качестве почётного гостя и Президента Корейской Республики", — приводит слова президента России пресс-служба Кремля.

Южнокорейский президент отметил безграничный потенциал Дальнего Востока.

"В прошлом году во время визита во Владивосток я смог лично убедиться в безграничном потенциале Дальнего Востока и в различных возможностях сотрудничества между двумя странами", — заявил Мун Чже Ин, напомнив о своей программной концепции "девяти мостов сотрудничества".

"Мы, главы двух стран, вновь подтвердили важность сотрудничества в девяти областях, в частности, в сфере железных дорог, электроэнергии, газа, судостроения и портовой инфраструктуры. Ожидаю, что план действий по "девяти мостам" со всеобъемлющим и конкретным содержанием будет принят в ближайшие дни, и сотрудничество сможет ускориться", — отметил он.

Напомним, Восточный экономический форум в четвертый раз состоится во Владивостоке в сентябре 2018 года.
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