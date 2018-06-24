Спорт. 10:25
Максим Казаков (на переднем плане). Фото: ИА PrimaMedia

"Адмирал" потерял трёх ключевых игроков

Защитники Иван Глазков и Артём Земчёнок, а также нападающий Максим Казаков отказались подписывать с клубом новые контракты

24 июня, PrimaMedia. "Адмирал" продолжает терять ключевых игроков. Защитники Иван Глазков и Артём Земчёнок, а также нападающий Максим Казаков, которые в мае находились в статусе ограниченно свободных агентов и не отреагировали на квалификационные предложения своего клуба и подписали соглашения об отказе от заключения контракта, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Отказавшись от заключения новых контрактов с "Адмиралом" все три игрока получили статус неограниченно свободных агентов, что дает им право заключать соглашения с любой командой без учета мнения своего прежнего клуба.

Все три игрока имели в приморской команде важные роли.

Защитник Артём Земчёнок играл в составе "моряков" с момента основания клуба, провел за клуб 221 матч в КХЛ, забросил 12 шайб, сделал 37 голевых передач.

Защитник Иван Глазков сыграл в составе "Адмирала" 59 игр, забросил 2 шайбы, сделал 14 голевых передач.

Нападающий Максим Казаков за "Адмирал" сыграл 56 игр (из них 55 — в прошлом сезоне), забросил 15 шайб, сделал 5 голевых передач.

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