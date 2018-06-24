Бизнес. 12:25
Представитель МКПП в АТР передал поздравление Артёма Чайки избранному мэру Пусана. Фото: предоставлено МКПП

Руководство МКПП поздравило почетного представителя Конгресса с избранием мэром Пусана

Представители предпринимательской ассоциации договорились совместно развивать российско-корейские отношения

24 июня, PrimaMedia. 23 июня по поручению президента Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП) Артёма Чайки глава представительства МКПП в Азиатско-Тихоокеанском регионе посетил г. Пусан, Республика Корея, с целью поздравить Г-на О Ке Дона с избранием на пост мэра г. Пусана. В ходе визита новому мэру г. Пусана было передано письмо с поздравлениями от Президента МКПП и пожеланиями успехов в его деятельности, направленной на развитие г. Пусана. Руководство МКПП также выразило желание продолжать и укреплять дальнейшее сотрудничество в рамках развития экономических связей и дружеских отношений между Россией и Республикой Корея, в частности между Пусаном и Приморским краем России, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе организации.

Помимо этого, глава представительства МКПП в АТР и Г-н О Ке Дон обсудили возможность развития взаимовыгодных экономических связей с учетом потенциала членов МКПП и г. Пусана, в особенности возможность реализации экономических проектов, таких как расширение Нового порта Пусана и строительство аэродромного авиакомплекса в близлежащих районах города, с участием бизнес структур МКПП. Помимо этого стороны обговорили возможность организации и проведения заседания ассамблее МКПП в г. Пусане.

Напомним, что в 2017 году Представительство МКПП в странах АТР активно содействовало развитию и укреплению сотрудничества между судостроительными и рыбопромышленными предприятиями Российской Федерации и Республики Корея.

Так в августе и ноябре 2017 года по инициативе МКПП г. Владивосток с рабочим визитом посетила бизнес-делегация из Республики Корея, во главе которой стоял известный политический деятель и бывший министр морского

транспорта и рыбной промышленности Южной Кореи Г-н О Ке Дон.

Учитывая его активное участие в развитии контактов между бизнесструктурами России и Республики Корея на заседании Президиума Совета МКПП от 08.12.2017 года было принято решение номинировать Г-на О Ке Дона на пост "Почетного представителя МКПП для содействия тесному экономическому, культурному и спортивному сотрудничеству между странами-членами МКПП в Республике Корея".

Международный Конгресс промышленников и предпринимателей (МКПП) – международная, неправительственная, общественная организация, созданная 21 февраля 1992 года. В качестве учредителей Конгресса выступили представители деловых кругов Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии.

В настоящее время Конгресс объединяет национальные союзы промышленников и предпринимателей из 28 стран Европы и Азии.

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