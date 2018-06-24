Аварийный мост через реку Маревка. Фото: пресс-служба администрации Приморья

В Приморье близок к обрушению очередной мост

Аварийное сооружение через реку Маревка в Красноармейском районе закрыли для автомобильного движения

24 июня, PrimaMedia. Автомобильный мост через реку Маревка в Красноармейском районе Приморья закрыт для движения автомобилей из-за угрозы обрушения. Практически отрезанными от районного центра оказались два села — Измайлиха и Метеоритный. Руководство муниципалитета прорабатывает временную схему организации автомобильного движения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.

Как сообщили в администрации Красноармейского района, 60-метровый мост через реку Маревка, соединяющий районный центр с селами Измайлиха и Метеоритный изношен уже на 60%, последний раз он ремонтировался в 2003 году. Этой ночью на проезжей части конструкции образовались трещины.

"По нему постоянно ездят лесовозы, это и повлияло на состояние моста. Знаки, запрещающие проезд транспорта, мы уже выставили. Люди могут передвигаться по мосту пешим ходом", – сообщила глава района Наталья Пантелеева, которая лично побывала на объекте.

В настоящее время близлежащие села не отрезаны от районного центра – есть объездная дорога, но гораздо длиннее. Тем, кто сейчас оказывается перед поврежденной переправой, помогут добраться в поселки – люди переходят мост пешком, а на противоположной стороне их подбирает специально предусмотренный для этого транспорт и везет до населенного пункта. Такое поручение Наталья Пантелеева адресовала главе поселения. Для организации временной схемы движения рассматриваются варианты строительства объезда рядом со старым мостом, использования понтонного сооружения или паромной переправы.

Уже принято решение о строительстве нового моста.

Глава муниципалитета отметила, что торги на его проектирование будут объявлены в начале июля.

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