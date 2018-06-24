Холод и дожди вернутся во Владивосток на новой рабочей неделе

Сломанный зонт. Фото: ИА PrimaMedia

Вечером во вторник, 26 июня возможен сильный ливень

24 июня, PrimaMedia. Резкое похолодание (на 5-10 градусов по сравнению с теплыми выходными) принесут Владивостоку отголоски антициклона над Охотским морем на новой рабочей неделе. К середине недели циклон с Желтого моря принесет в город ливневый дождь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прогноз синоптиков Примгидромета.

В понедельник, 25 июня, над Охотским морем снова установится антициклон, а его отрог распространится вдоль побережья Приморского края. Поэтому по сравнению с выходными в прибрежных районах, в том числе во Владивостоке, резко, а именно на 5 — 10 градусов, понизится температура воздуха. Вечером в столице Приморья возможен небольшой дождь.

Во вторник, 26 июня во Владивостоке установится облачная дождливая погода при 14-16 °C при умеренном ветре. Вечером возможен сильный дождь с усилением ветра до 13–18 м/с.

В среду, 27 июня в столице Приморья облачно с прояснениями, утром возможен небольшой дождь. Температурный фон по сравнению с первыми днями недели повысится — до 22-24 °C.

В четверг, 28 июня во Владивостоке снова похолодает до 16-18 °C. Ожидается облачная погода, преимущественно без осадков.