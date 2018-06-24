Сломанный зонт. Фото: ИА PrimaMedia

Холод и дожди вернутся во Владивосток на новой рабочей неделе

Вечером во вторник, 26 июня возможен сильный ливень

24 июня, PrimaMedia. Резкое похолодание (на 5-10 градусов по сравнению с теплыми выходными) принесут Владивостоку отголоски антициклона над Охотским морем на новой рабочей неделе. К середине недели циклон с Желтого моря принесет в город ливневый дождь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прогноз синоптиков Примгидромета.

В понедельник, 25 июня, над Охотским морем снова установится антициклон, а его отрог распространится вдоль побережья Приморского края. Поэтому по сравнению с выходными в прибрежных районах, в том числе во Владивостоке, резко, а именно на 5 — 10 градусов, понизится температура воздуха. Вечером в столице Приморья возможен небольшой дождь.

Во вторник, 26 июня во Владивостоке установится облачная дождливая погода при 14-16 °C при умеренном ветре. Вечером возможен сильный дождь с усилением ветра до 13–18 м/с.

В среду, 27 июня в столице Приморья облачно с прояснениями, утром возможен небольшой дождь. Температурный фон по сравнению с первыми днями недели повысится — до 22-24 °C.

В четверг, 28 июня во Владивостоке снова похолодает до 16-18 °C. Ожидается облачная погода, преимущественно без осадков.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Сильный дождь ожидается во Владивостоке в ночь на 8 июня

07 июня, 16:05

Хмурая и дождливая погода накроет Владивосток на предстоящей рабочей неделе

27 мая, 16:40

Картина дня

Мэр Владивостока соберет "коррупционное досье" на подчиненных через соцсети

15:00

Холод и дожди вернутся во Владивосток на новой рабочей неделе

23 июня, 14:55

КПРФ на выборы губернатора Приморья отправила строителя

14:30

В Приморье близок к обрушению очередной мост

10:25

"Адмирал" потерял трёх ключевых игроков

23 июня, 20:30

На Золотом мосту перекрыли одну полосу движения
Apple Watch Series 3 - на пульсе новых тенденций вместе с iShop
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia