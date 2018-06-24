Подводные робототехники из Приморья взяли награды на мировом чемпионате в Сиэтле

Приморские робототехники - призеры мирового чемпионата по подводной робототехнике. Фото: предоставлено Дмитрием Алексеевым

В копилке команд Центра развития робототехники Владивостока "серебро" и "бронза", а также специальный приз

24 июня, PrimaMedia. Воспитанники Центра развития робототехники (ЦРР) Владивостока стали призерами мирового чемпионата по подводной робототехнике МАТЕ 2018, который проходил в Сиэтле (США) с 22 по 24 июня. В копилке приморцев — "серебро", "бронза" и специальный приз за лучший дизайн подводного аппарата, сообщает ИА PrimaMedia.

Делегация ЦРР из 12 человек вылетела на международные соревнования по подводной робототехнике MATE ROV Competition-2018 в американский Сиэтл 18 июня. На мировое первенство отправились две команды — школьная и студенческая команды.

По итогам соревнований, обе команды взяли приз: школьная команда заняла 3-е место в своей категории, студенческая — 2-е место.

Школьная команда ЦРР. Фото: предоставлено Дмитрием Алексеевым Студенческая команда ЦРР. Фото: предоставлено Дмитрием Алексеевым Завоеванные награды. Фото: предоставлено Дмитрием Алексеевым 1 / 3

Об успехах приморцев на мировом первенстве на своей странице в Facebook сообщил директор по развитию ГК "ДНС", тренер Центра развития робототехники Владивостока Дмитрий Алексеев.

Стоит отметить, что в настоящее время воспитанники ЦРР борются за победу на заключительном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады в Иннополисе (Казань, Татарстан). На соревнования в столицу Татарстана отправилась делегация ЦРР в составе 24 человек, поделенных на 11 команд.

Соревнования стартовали 22 июня и завершатся сегодня, 24 июня. Девять команд ЦРР принимают участие в категориях: водные ИРС, манипуляционные ИРС, основная младшая, основная средняя, основная старшая. Две команды ЦРР впервые участвуют в категории "Футбол роботов".

От ИА PrimaMedia отметим, что в Центре развития робототехники Владивостока отдают приоритет нескольким направлениям: инженерное творчество, электроника, программирование, механика. Большое внимание уделено разработке и эксплуатации подводных роботов. Обучаться в центре может любой желающий, но большинство образовательных программ рассчитано на детей в возрасте 6-18 лет. В робототехническом центре есть и студенты, которые работают над проектной деятельностью под руководством инженеров.

Представители приморского центра занимают призовые места по робототехнике не только в России, но и во всем мире. Осенью прошлого года на Всемирной робототехнической олимпиаде (World Robotics Olympiad) в Коста-Рике ребята из Владивостока обошли все города и страны в медальном зачете.

Чемпионы привезли домой два золота и одно серебро. Также, в декабре 2017 года состоялся Робофест-Хабаровск, на котором все пять команд от приморского Центра развития робототехники заняли первые места.

Сотрудники центра стараются развивать у детей техническое творчество, чтобы в будущем ребята смогли стать профориентированными в области инженерии.



