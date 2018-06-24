Прокуратура не дала частной компании захватить часть кладбища в Большом Камне

Кладбище. Фото: ИА PrimaMedia

За самовольное занятие участка на директора фирмы наложен административный штраф

24 июня, PrimaMedia. Большекаменская межрайонная прокуратура воспрепятствовала самовольному захвату коммерческой компанией части территории местного кладбища в Большом Камне. По итогам проверки, надзорное ведомство потребовало от коммерсантов убрать ранее установленное на участке незаконное ограждение и наложил на директора фирмы административный штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.

В ходе проверки Большекаменской межрайонной прокуратуры установлено, что ООО "Балтторг" самоуправно, в отсутствие согласия органа местного самоуправления, огородило забором из металлопрофиля часть земельного участка в районе местного кладбища, ограничив тем самым на него доступ.

В связи с выявленными нарушениями заместителем межрайонного прокурора в отношении должностного лица ООО "Балтторг" вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).

По результатам его рассмотрения директор юридического лица привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Кроме того, руководителю Общества внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время приняты меры к освобождению земельного участка.