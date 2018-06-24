Установка светового оборудования на Золотом мосту. Фото: ИА PrimaMedia, Сергей Ланин

На Золотом мосту во Владивостоке устанавливают световое оборудование для "Крыльев Востока"

Крайняя правая полоса моста с Чуркина в центр будет перекрыта до конца июня (ФОТО)

24 июня, PrimaMedia. Световое оборудование для праздника выпускников "Крылья Востока", который состоится во Владивостоке 30 июня, устанавливают на Золотом мосту. Для монтажа оборудования накануне была перекрыта крайняя правая полоса моста по направлению с Чуркина в центр, сообщает ИА PrimaMedia.

Специалисты крепят опоры для световых приборов на ограждение моста. Устанавливается оборудование, с помощью которого будет проецироваться изображение на воду и другие элементы светового шоу. Судя по фотографиям с места установки, монтируемые опоры частично выпирают на проезжую часть. Для обеспечения безопасности автомобильного движения крайнюю полосу трассы накануне перекрыли. По словам организаторов, заявка на перекрытие крайней правой полосы делалась на неделю, с 23 по 30 июня.

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Напомним, праздник для выпускников края и их родителей "Крылья Востока" пройдет в Приморье впервые. Масштабное мероприятие стартует в субботу, 30 июня, в 19.00 на набережной Цесаревича. С 19.00 до 22.00 для выпускников подготовлена насыщенная концертная программа. Далее запланировано уникальное световое шоу в акватории с участием парусников "Надежда" и "Паллада", Золотого моста, плавучего дока и водных кранов. Такого технологически сложного мероприятия еще не было на Дальнем Востоке. Завершится праздник в 22.30 праздничным салютом.

Планируется, что "Крылья Востока" станет ежегодным мероприятием.

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