Пробки. Фото: ИА PrimaMedia

"Крылья Востока" парализовали автомобильное движение с Чуркина в центр Владивостока

Из-за установки светового оборудования на неделю перекрыта крайняя правая полоса Золотого моста (ФОТО, КАРТА)

25 июня, PrimaMedia. Огромные пробки образовались в Первомайском районе Владивостока в сторону центра города в понедельник из-за перекрытой крайней правой полосы Золотого моста. Два дня назад там начали устанавливать световое оборудование для праздника выпускников "Крылья Востока", который состоится во Владивостоке 30 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

На Золотом мосту во Владивостоке устанавливают световое оборудование для "Крыльев Востока"

Специалисты крепят опоры для световых приборов на ограждение моста. Устанавливается оборудование, с помощью которого будет реализовано часть светового шоу. Монтируемые опоры частично выпирают на проезжую часть. Для обеспечения безопасности автомобильного движения крайнюю полосу трассы пришлось огородить конусами.

В связи с этим в утренние часы затрудненное движение наблюдалось на всей ул. Калинина в сторону Золотого моста, фактически было парализовано движение по ул. Черемуховой, Харьковской и Фастовской. Многие жители Первомайского района оказались крайне недовольны сложившиеся дорожной ситуацией. По всей видимости, непростая дорожная обстановка в Первомайском районе сохранится до начала следующей недели. По словам организаторов, заявка на перекрытие крайней правой полосы делалась на семь дней.

Напомним, праздник для выпускников края и их родителей "Крылья Востока" пройдет в Приморье впервые. Масштабное мероприятие стартует в субботу, 30 июня, в 19.00 на набережной Цесаревича. С 19.00 до 22.00 для выпускников подготовлена насыщенная концертная программа. Далее запланировано уникальное световое шоу в акватории с участием парусников "Надежда" и "Паллада", Золотого моста, плавучего дока и водных кранов. Такого технологически сложного мероприятия еще не было на Дальнем Востоке. Завершится праздник в 22.30 праздничным салютом.

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