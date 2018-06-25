Татьяна Терентьева: ВГУЭС – лучший мировой опыт в области образования

Ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева. Фото: пресс-служба ВГУЭС

Ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса обратилась к приморским абитуриентам

25 июня, PrimaMedia. Ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Татьяна Терентьева обратилась к абитуриентам Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.

"Приветствую вас от имени Владивостокского государственного университета экономики и сервиса – одного из лучших вузов Азиатско-Тихоокеанского региона. Выбирая профессию, человек выбирает то, каким он видит свое будущее. Это первый взрослый и осознанный выбор, которое каждый делает на пути к своей мечте. И сегодня я хочу рассказать, почему 14 тысяч уже студентов выбрали когда-то Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.

— ВГУЭС — это современное образование, которое соответствует последним тенденциям развития науки и техники, требованиям рынка труда. Уникальная для российских вузов система практико-интегрированного и проектного обучения позволяет студенту получить не только теоретические зная по специальности, но и практический опыт в выбранной профессии.

— ВГУЭС – это современный комфортный кампус в центре Владивостока. У нас каждый студент может воспользоваться оборудованными лабораториями и исследовательскими центрами, учиться в технически оснащенных аудиториях.

— ВГУЭС – это известный в регионе центр культурной и общественной жизни. Именно здесь каждый наш студент может участвовать в мастер-классах, деловых играх, интеллектуальных спортивных и творческих чемпионатах и состязаниях, лекциях и деловых играх. Здесь каждый может реализовать свой потенциал в различных бизнес-инкубаторах, волонтерских центрах, в исследовательской и научной работе. Наши ребята встречаются с представителями крупнейших российских и зарубежных компаний.

— ВГУЭС – это возможность получить знания от зарубежных университетов-партнеров, лучший мировой опыт в области образования. У нас огромный спектр учебно-ознакомительных и языковых стажировок, летних школ в учебных заведениях КНР, Японии, Республики Корея, США и Европы.

— ВГУЭС – это большая студенческая семья, дружеское общение со сверстниками и наставниками. Мы понимаем, что студенческие годы – это яркая и запоминающаяся часть жизни, поэтому делаем все возможное, чтобы эти воспоминания были только приятными.

Удачи каждому в достижении своих целей, исполнении мечты всей жизни! Добро пожаловать во Владивостокский государственный университет экономики и сервиса!"