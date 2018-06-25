Приморские бадминтонисты завоевали Кубок Европейских чемпионов

За победу в этом турнире боролось 14 лучших команд Европы, каждая из которых является чемпионом своей страны

25 июня, PrimaMedia. Бадминтонная команда "Приморье" одержала победу в Кубке европейских чемпионов, который завершился 23 июня в Польше. Приморский коллектив является многократными обладателями этого трофея, а также победителями командного чемпионата России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу федерации бадминтона Приморского края.

За победу в этом турнире боролось 14 лучших команд Европы, каждая из которых является чемпионом своей страны. "Приморье" в нынешнем сезоне еще раз одержало победу в Кубке НФБР, а игроки неоднократно становились победителями и призерами международных личных турниров.

В начале турнира прошел групповой этап соревнований, после которого два лучших коллектива из каждой группы выходили в плей-офф. На этом этапе "Приморье" показало стопроцентный результат, переиграв команды из Испании, Польши и Люксембурга и вышло в финальную часть розыгрыша Кубка с первого места.

В четвертьфинале была одержана победа над командой из Чехии, а затем повержены французы с одинаковым счетом – 3:0.

В финальном матче "Приморью" противостояла еще одна французская команда – Chambly Oise. В этот раз французам удалось взять только одно очко в женском одиночном разряде, а матч закончился с результатом 3:1.