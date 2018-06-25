Tele2 предлагает путешественникам безлимитный интернет за границей. Фото: предоставлено Tele2

Tele2 предлагает путешественникам безлимитный интернет за границей

За каждый день выхода в интернет в роуминге клиент получает скидку на домашний тариф

25 июня, PrimaMedia. Tele2 предлагает абонентам опцию "Безлимитный интернет за границей", которая дает клиентам возможность не платить в путешествиях дважды – за домашний тариф и интернет в роуминге.

Следуя концепции "Другие правила", Tele2 первой на рынке избавляет клиентов от необходимости платить за домашний тариф в путешествии. Для этого достаточно подключить опцию "Безлимитный интернет за границей" и начать пользоваться ею. За каждый день выхода в интернет в роуминге клиент получает скидку на домашний тариф: она предоставляется при следующем списании абонентской платы. Выгодные условия услуги доступны на всех тарифах с абонентской платой, в том числе на архивных.

Опция "Безлимитный интернет за границей" позволяет абонентам свободно пользоваться быстрым мобильным интернетом и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Перед началом высокого сезона оператор расширил количество стран действия услуги с 54 до 81. В список вошли такие популярные страны, как Китай, Таиланд, Турция, Германия, Испания, Великобритания, Греция, Италия, Кипр, США, Финляндия, Франция и Чехия.

Стоимость опции составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в Сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно.

Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе "Роуминг".

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