Купаться негде: глава Приморья поручил муниципалитетам еще раз поискать пляжи. Фото: ИА PrimaMedia

Купаться негде: глава Приморья поручил муниципалитетам еще раз поискать пляжи

Андрей Тарасенко распорядился ускорить эту работу, а также обратил внимание на то, что в местах массового отдыха необходимо навести порядок

25 июня, PrimaMedia. Освидетельствование пляжей и мест массового отдыха обсудил с главами муниципалитетов руководитель Приморья Андрей Тарасенко. Так, в 15 муниципальных образованиях на заседаниях КЧС не определены места пляжей и массового отдыха у воды. Это значит, что в этих муниципалитетах нельзя будет купаться совсем, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Директор департамента туризма Константин Шестаков отметил, что пляжный отдых – огромный ресурс для развития рекреационного туризма в регионе.

Он добавил, что вопрос безопасности при подготовке пляжных территорий – первостепенный, так как речь идет о жизни и здоровье жителей и гостей края.

"Департамент ведет ежедневный мониторинг по освидетельствованию мест отдыха у воды. Так, рост показывает Находка, Хасанский район, Уссурийск, Артем, Владивосток, Шкотовский, Кавалеровский и Партизанский районы. В прошлом году было освидетельствовано 73 пляжные территории. В этом году таких зон должно быть 78. Пока фактическую приемку прошли только 15 мест отдыха у воды", – сообщил Константин Шестаков.

Он пояснил, что в этом году из-за прохладной погоды начало пляжного сезона в Приморье сдвинулось, вода еще недостаточно прогрелась. Поэтому арендаторы территорий отдыха не спешат подавать заявки на освидетельствование.

"Надеюсь, что вы, главы, проведете у себя повторные заседания КЧС и все же определите подходящие места, которые проверят МЧС и ГИМС", – обратился к руководителям муниципалитетов директор департамента, отметив, что территории отдыха у воды должны быть либо взяты в аренду, и тогда ответственность за их состояние и безопасность людей несет арендатор, либо муниципалитет должен самостоятельно организовать место отдыха и обеспечить здесь безопасность.

Андрей Тарасенко поручил ускорить эту работу, а также обратил внимание на то, что в местах массового отдыха необходимо навести порядок.

Также глава края акцентировал внимание на важности контроля в муниципалитетах за состоянием рек и их русел.

"Пошли дожди, реки в большинстве территорий наполнены. Вы должны осмотреть их и в ближайшее время доложить информацию об их состоянии первому вице-губернатору Александру Костенко", – поручил Андрей Тарасенко.

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