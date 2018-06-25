Почетную сотрудницу АО "ННК-Приморнефтепродукт" поздравили со 100-летием. Фото: ИА PrimaMedia

Ветерана труда, участницу Великой Отечественной войны Марию Булахову поздравил генеральный директор компании Виталий Вершинин с юбилеем

25 июня, PrimaMedia. Самую круглую дату – 100 лет со дня рождения отметила в понедельник, 18 июня, жительница Владивостока, ветеран труда и Великой Отечественной войны Мария Ивановна Булахова. 20 лет перед выходом на пенсию она трудилась на предприятии "Приморнефтепродукта" (ныне АО "ННК-Приморнефтепродукт"). Чествование юбиляра состоялось в Клубе пожилых людей Первореченского района, который работает в Доме культуры железнодорожников. Поздравить Марию Ивановну пришли родные и друзья по клубу и ветеранскому движению, представители администрации города Владивостока и АТУ Первореченского района, а также генеральный директор АО "ННК-Приморнефтепродукт" Виталий Вершинин, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

В присутствии гостей 100-летней долгожительнице зачитали поздравительные открытки от президента России Владимира Путина и врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

Коллектив АО "ННК-Приморнефтепродукт" сердечно поздравил Марию Ивановну с юбилеем, пожелал здоровья, любви и душевного тепла близких, чтобы они всегда были рядом, помогая словом и делом.

Как отметили все выступающие, жизненный путь Марии Ивановны служит примером для подрастающих поколений. Всю жизнь она трудилась на благо страны и своей семьи. Воспитала четырех племянников, а потом помогала им воспитывать им внуков и правнуков. Близость родных и близких, возможность жить их интересами является, пожалуй, главным секретом долголетия Марии Булаховой. А еще, конечно же, — оптимизм, доброжелательность к окружающим, природная жизнерадостность и неистребимый интерес к жизни во всех ее проявлениях. В Клубе пожилых людей, например, Мария Ивановна долгие годы занималась в литературном кружке, сочиняла стихи и песни.