По нашумевшей "голой" инсталляции в приморской филармонии проводится проверка - Межонов

"Люди года". Фото: предоставлено организаторами

По ее результатам будет принято решение о мере наказания для директора учреждения, сообщил вице-губернатор Приморья

25 июня, PrimaMedia. Департамент культуры администрации Приморья проводит служебную проверку всех обстоятельств, связанных с обернувшейся скандалом церемонии "Люди года" в Приморской краевой филармонии. По ее итогам будет принято решение о дисциплинарных мерах для руководства учреждения, сообщил ИА PrimaMedia курирующий развитие культуры в крае вице-губернатор Константин Межонов.

— По данному факту назначена служебная проверка, которая завершится к концу недели. По ее итогам будет принято решение о дисциплинарных мерах для руководства филармонии, — сообщил вице-губернатор.

По его словам, на данный момент никаких решений, в том числе кадровых еще не принято.

— Не знаю, что там пишут, — сказал Константин Межонов, комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию о якобы состоявшемся увольнении директора краевой филармонии Анны Алеко. — Решение будем принимать после окончания служебной проверки. Сейчас об этом рано говорить.

От ИА PrimaMedia напомним, что церемония вручения организуемой рекламным агентством P.R.R. и журналом OFF премии "Люди года", прошедшая 22 июня в Приморской краевой филармонии, обернулась скандалом. Общественность возмутила живая инсталляция с участием голого мужчины в холле филармонии, фото которой разошлись по социальным сетям. Пользователей соцсетей возмутил как сам факт инсталляции в стиле "ню" в государственном учреждении культуры, так и присутствие на мероприятии для взрослых малолетних детей. Особый резонанс получила фотография ребенка на фоне мужчины с голыми ягодицами. Возмущались пользователи и тем, что во время отдельных выступлений на сцене актеры имитировали половой акт.

На развернувшуюся в социальных сетях дискуссию о скандальной инсталляции отреагировал вице-губернатор Приморского края Константин Межонов, который пообещал "сделать выводы".

"Впредь филармония не будет вступать во взаимоотношения с компанией господина Компана "P.R.R.", арендовавшей площадь. Руководство филармонии ошиблось, пустив их и не поставив там пост".

Прокомментировала случившееся и директор филармонии Анна Алеко, заявившая, что организаторы не уведомили руководство учреждения о формате живых инсталляций, которые стали "очень неприятным сюрпризом". Анна Алеко также сообщила, что филармония прекращает какое-либо взаимодействие с рекламным агентством "P.R.R."