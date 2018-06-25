Штрафы за нарушения ПДД переведут на упрощенную систему

Дорожный знак. Фото: ИА PrimaMedia

Мелкие суммы автоматически спишут со счетов автовладельцев

25 июня, PrimaMedia. Судебные приставы готовятся перейти на упрощенную систему работы — штрафы менее 3 тысяч рублей за нарушение ПДД будут взиматься автоматически и без возбуждения исполнительного производства. Банки спишут деньги со счета должника через два дня после получения уведомления от ФССП, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Это следует из поправок к правительственному законопроекту, который готовится ко второму чтению в Госдуме. В дальнейшем алгоритм могут распространить и на другие виды взысканий. По мнению экспертов, велика вероятность ошибок из-за несовершенства информационных систем, а списанный со счета штраф достаточно сложно обжаловать и вернуть.

Правительственный законопроект, внесенный в Госдуму в октябре прошлого года, оптимизирует порядок взаимодействия банков и ФССП. Сейчас кредитные организации обязаны передавать приставам данные об аресте счетов должника и имеющихся на них суммах, но не установлено, кто должен утверждать формы такого взаимодействия. Кабмин предложил это исправить, закрепив в законе, что за форму бумажных документов отвечает ФССП вместе с Центробанком, а за электронный оборот — еще и Минкомсвязь. Проект был принят в первом чтении в январе 2018 года.

Речь идет о нарушениях ПДД, которые зафиксированы с помощью специальных техсредств и предусматривают штрафы в размере менее 3 тысяч рублей. Алгоритм предполагает принудительное взыскание без возбуждения исполнительного производства. В трехдневный срок с момента получения информации из ГИБДД пристав должен составить уведомление о долге и запросить информацию о счетах должника и деньгах на них у банков. Если за два дня должник не заплатит штраф добровольно, банк спишет деньги автоматически. Если денег на счете нет или их недостаточно, через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство.

По действующему законодательству постановление ГИБДД о штрафе вступает в силу через 10 дней. На добровольную оплату штрафа нарушителю отводится еще 60 дней (ч. 1 ст. 32.2 КоАП). Таким образом, информация передается в ФССП через 70 дней после совершения нарушения.

В ФССП отмечают, что переход на упрощенный электронный механизм оптимизирует работу приставов и существенно упростит процедуру принудительного исполнения. Судебные приставы ежегодно возбуждают более 30 млн производств по штрафам менее 3 тысяч рублей за нарушение ПДД, при этом процесс исполнения документов в этой категории достаточно длительный, сообщили "Известиям" в службе.

Чтобы исполнить один документ с суммой взыскания 300 рублей, сейчас судебный пристав должен "на бумаге" составить несколько процессуальных документов, отметил профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук Дмитрий Малешин.

— Понятно, что конституционное право на судебную защиту должно распространяться на любые требования, независимо от суммы. И государство должно обеспечить это право. Тем не менее, очевидно, что, когда таких требований миллионы, нужно думать над тем, как оптимизировать процедуру, не нарушая прав участников исполнительного производства, — подчеркнул эксперт.

Предложенные новации — своего рода "пробный шар" в этом направлении, считает Малешин.

Информационные системы российских ведомств несовершенны, что может привести к большому количеству ошибок, отметил в беседе с "Известиями" координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. По его словам, информация в базах данных долго обновляется и синхронизируется, в итоге по долгам старых собственников зачастую платят новые, есть случаи, когда страдают однофамильцы. Обжаловать списанный со счета штраф и вернуть деньги довольно сложно, отметил эксперт.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении в июле. При этом правительство предусмотрело отложенный срок вступления изменений в силу (180 дней), так как после утверждения новых требований банкам придется доработать программное обеспечение.