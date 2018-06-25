Дорожный знак. Фото: ИА PrimaMedia

Штрафы за нарушения ПДД переведут на упрощенную систему

Мелкие суммы автоматически спишут со счетов автовладельцев

25 июня, PrimaMedia. Судебные приставы готовятся перейти на упрощенную систему работы — штрафы менее 3 тысяч рублей за нарушение ПДД будут взиматься автоматически и без возбуждения исполнительного производства. Банки спишут деньги со счета должника через два дня после получения уведомления от ФССП, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Это следует из поправок к правительственному законопроекту, который готовится ко второму чтению в Госдуме. В дальнейшем алгоритм могут распространить и на другие виды взысканий. По мнению экспертов, велика вероятность ошибок из-за несовершенства информационных систем, а списанный со счета штраф достаточно сложно обжаловать и вернуть.

Правительственный законопроект, внесенный в Госдуму в октябре прошлого года, оптимизирует порядок взаимодействия банков и ФССП. Сейчас кредитные организации обязаны передавать приставам данные об аресте счетов должника и имеющихся на них суммах, но не установлено, кто должен утверждать формы такого взаимодействия. Кабмин предложил это исправить, закрепив в законе, что за форму бумажных документов отвечает ФССП вместе с Центробанком, а за электронный оборот — еще и Минкомсвязь. Проект был принят в первом чтении в январе 2018 года.

Речь идет о нарушениях ПДД, которые зафиксированы с помощью специальных техсредств и предусматривают штрафы в размере менее 3 тысяч рублей. Алгоритм предполагает принудительное взыскание без возбуждения исполнительного производства. В трехдневный срок с момента получения информации из ГИБДД пристав должен составить уведомление о долге и запросить информацию о счетах должника и деньгах на них у банков. Если за два дня должник не заплатит штраф добровольно, банк спишет деньги автоматически. Если денег на счете нет или их недостаточно, через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство.

По действующему законодательству постановление ГИБДД о штрафе вступает в силу через 10 дней. На добровольную оплату штрафа нарушителю отводится еще 60 дней (ч. 1 ст. 32.2 КоАП). Таким образом, информация передается в ФССП через 70 дней после совершения нарушения.

В ФССП отмечают, что переход на упрощенный электронный механизм оптимизирует работу приставов и существенно упростит процедуру принудительного исполнения. Судебные приставы ежегодно возбуждают более 30 млн производств по штрафам менее 3 тысяч рублей за нарушение ПДД, при этом процесс исполнения документов в этой категории достаточно длительный, сообщили "Известиям" в службе.

Чтобы исполнить один документ с суммой взыскания 300 рублей, сейчас судебный пристав должен "на бумаге" составить несколько процессуальных документов, отметил профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук Дмитрий Малешин.

— Понятно, что конституционное право на судебную защиту должно распространяться на любые требования, независимо от суммы. И государство должно обеспечить это право. Тем не менее, очевидно, что, когда таких требований миллионы, нужно думать над тем, как оптимизировать процедуру, не нарушая прав участников исполнительного производства, — подчеркнул эксперт.

Предложенные новации — своего рода "пробный шар" в этом направлении, считает Малешин.

Информационные системы российских ведомств несовершенны, что может привести к большому количеству ошибок, отметил в беседе с "Известиями" координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. По его словам, информация в базах данных долго обновляется и синхронизируется, в итоге по долгам старых собственников зачастую платят новые, есть случаи, когда страдают однофамильцы. Обжаловать списанный со счета штраф и вернуть деньги довольно сложно, отметил эксперт.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении в июле. При этом правительство предусмотрело отложенный срок вступления изменений в силу (180 дней), так как после утверждения новых требований банкам придется доработать программное обеспечение.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

За неделю в Приморье выявили 10 тысяч нарушений скорости и лишь 600 остановок на тротуарах

Протокол или взятка: из двух зол стоит выбирать меньшее

"Новость" о штрафующих за стоп-линию фоторадарах во Владивостоке оказалась преждевременной

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Жители Невельска задыхаются: угольная пыль проникает в закрытые окна и легкие детей (ФОТО)

18 июня, 18:50

Как цивилизованно наказать владивостокских любителей парковаться на газонах

14 июня, 19:35

Фоторадары в Приморье оштрафовали более 260 тысяч лихачей с начала года

14 июня, 18:50

Капитана китайского судна оштрафовали на 800 тысяч рублей за браконьерство в Приморье

27 мая, 15:40

Картина дня

"Крылья Востока" парализовали автомобильное движение с Чуркина в центр Владивостока

24 июня, 15:30

Мэр Владивостока соберет "коррупционное досье" на подчиненных через соцсети

24 июня, 15:00

Холод и дожди вернутся во Владивосток на новой рабочей неделе

23 июня, 14:55

КПРФ на выборы губернатора Приморья отправила строителя

24 июня, 14:30

В Приморье близок к обрушению очередной мост

12:15

По нашумевшей "голой" инсталляции в приморской филармонии проводится проверка - Межонов
Почетную сотрудницу АО "ННК-Приморнефтепродукт" поздравили со 100-летием
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia