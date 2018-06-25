Общество. 12:40

На авиабилеты Дальнему Востока добавят 700 млн рублей

Объем субсидирования авиаперевозок увеличат и перераспределят

25 июня, PrimaMedia. Объем программы по субсидированию авиаперевозок могут увеличить на 700 млн рублей. Такие предложения подготовили Минтранс и Минвостокразвития. По словам министр транспорта Евгения Дитриха, внутри программы финансирование будет перераспределяться в пользу Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

На программу по субсидированию пассажирских авиаперевозок в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток в 2018 году из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,86 млрд рублей — для Дальнего Востока. Однако уже весной возник дефицит льготных билетов, прежде всего — в ДФО. Чтобы решить этот вопрос и предотвратить рост цен из-за подорожания горюче-смазочных материалов, рассматривается ряд механизмов, говорил глава Минтранса Евгений Дитрих на недавнем совещании у президента.

Общий объем программы субсидирования предлагается поднять почти на 20%.

"Вместе с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым подготовили предложения по увеличению объемов финансирования программы в целом, предложено увеличить объем программы на 700 млн рублей до конца этого года", — пояснил министр.

Перераспределение поможет решить проблему с авиабилетами дальневосточного направления, пояснил Евгений Дитрих.

Льготные билеты, субсидируемые государством, могут приобрести российские граждане до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины — старше 60, а также инвалиды и сопровождающие их лица. Помимо полетов из европейской части страны на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и обратно, субсидируется ряд региональных маршрутов.

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