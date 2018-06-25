Экологическое волонтерство в Приморье: самые заметные акции собирают сотни участников

Участники экопроекта "Острова мечты". Фото: ИА PrimaMedia

Регион постепенно накапливает культуру заботы об окружающей среде

25 июня, PrimaMedia. Экологические акции постепенно становятся традицией в Приморье. Начинаясь весной с субботников, они продолжаются в июне "Днём кедра", в августе – работой палаточных экологических лагерей и мониторингом загрязнения побережий морским мусором. В обзоре ИА PrimaMedia – крупнейшие регулярные акции, которые ежегодно собирают до сотни участников, желающих вносить личный вклад в то, чтобы рекреационные территории Приморья становились красивее и комфортнее, море — чище, а леса — гуще.

День кедра

День кедра в Приморье проводится с 2011 года на нескольких территориях. Традиционно это Уссурийский лесопитомник, национальный парк "Земля леопарда", заповедники, Русский остров. Высадку кедровых саженцев и закладку семян в питомнике организуют обычно в середине мая, приурочив ее к Всероссийскому дню посадки леса.



День кедра в Уссурийском лесопитомнике. Фото: ИА PrimaMedia

В Уссурийском лесопитомнике закладку семян проводит Приморская государственная сельхозакадемия. Сотрудники ежегодно привлекают к акции школьников — призеров краевой "Лесной олимпиады". Также кедры под Уссурийском сажают волонтеры WWF.

Участниками Дня кедра в национальном парке "Земля леопарда" также становятся старшеклассники школ Хасанского района – обычно более ста человек, включая взрослых волонтеров, высаживают двухлетние кедры на обширной территории нацпарка.

Акцию "Вернем кедр Приморью" также проводят активисты фонда поддержки гражданских инициатив "Русь". Дважды эта акция проводилась на Русском острове – в том числе, 16 мая 2018 года.

В целом, ежегодно участники Дня кедра высаживают до 5 тысяч саженцев кедра и закладывают в почву несколько тысяч кедровых семян.

"Острова мечты"

С 2014 года на островах под Владивостоком ежегодно в августе работает летний экологический лагерь "Приморской островной волонтерской службы" (ПОВС), созданный на базе природоохранного патрульно-просветительского проекта "Остров мечты". За 4 сезона работы лагеря волонтеры полностью разобрали около 20 крупных стихийных свалок. Более трех тысяч мешков пластика, стекла, алюминия и прочего мусора были погружены на баржу и вывезены на материк, 40% отходов отправились на переработку.

В 2018 году экологический лагерь ПОВС будет снова работать на острове Рейнеке с 8 по 29 августа. Организаторы обеспечивают участников акции водой и трехразовым питанием, местами в палаточном лагере, оборудованием и инвентарем. Для очистки приморских островов волонтеры приезжают из разных регионов России и мира, подавая заявки за несколько месяцев вперед. Они не только ликвидируют стихийные свалки, но и озеленяют территорию, и проводят с отдыхающими и местным населением беседы на тему экологической грамотности. Руководитель проекта "Острова мечты" Наталья Якунина в 2016 году стала одним из победителей гражданской премии Общественной палаты РФ "Я — гражданин" в номинации "Экология".

Участники экологического проекта "Острова мечты". Фото: ИА PrimaMedia Участники экологического проекта "Острова мечты". Фото: ИА PrimaMedia Участники экологического проекта "Острова мечты". Фото: ИА PrimaMedia Участники экологического проекта "Острова мечты". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Морские и подводные субботники

Акватории и дно владивостокских бухт ежегодно становятся объектами заботы владивостокских дайверов и владельцев маломерных судов. Морские субботники традиционно проходят в первом летнем месяце вокруг даты 5 июня – Дня охраны окружающей среды, либо в День очистки водоемов, который принято отмечать в первое воскресенье июня.

В 2018 году морской субботник на акватории бухты Золотой Рог проходил 2 июня. Уборку бухты организовало Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора. К участию традиционно пригласили владельцев маломерных судов – и участники с борта катеров могли сачками вылавливать мусор с поверхности воды. Также в ходе субботника специалисты очищали воду от нефтяной пленки. Морские субботники обычно охотно поддерживают представители компаний, работающих на акватории бухты Золотой Рог.

Дайверы и водолазы приморской краевой поисково-спасательной службы в июне устраивают подводные субботники, привлекающие более 100 участников. В разные годы такие субботники проходили в бухте Федорова, в районе Спортивной набережной, на Патрокле, на острове Русский в районе мыса Ахлёстышева и бухты Парис. Однажды водолазы перед началом субботника утопили в море чемодан с бутылкой шампанского – она стала призом нашедшему.

"Океан без границ"

Экологическая акция по мониторингу загрязненности побережий морским мусором в рамках проекта "Океан без границ" проходит во Владивостоке при участии международных наблюдателей и экологов. Её координирует департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.

Цель проекта – сбор достоверной информации о степени загрязненности морских побережий для дальнейшей разработки мер по предотвращению загрязнения морей, а также повышение экологической культуры населения.

В международном мониторинге ежегодно принимают участие более 20 регионов России, а также Японии, КНР, Республики Корея. Участниками мониторинга за весь период его проведения стали более 33 тысяч человек.

В Приморском крае мониторинг провели уже на 19 побережьях, в экологических акциях приняли участие около 400 участников, представляющие 18 организаций из девяти муниципальных образований края. Активисты проекта обследовали и очистили от морского мусора более двух гектаров побережий.

Частью мероприятий проекта становятся мастер-классы для школьников по изготовлению арт-поделок из морских отходов с участием японских специалистов. Ежегодно в них принимают участие до 50 подростков.

Также организаторы проводят экологические семинары для администраций муниципальных образований края, школ, учреждений дополнительного образования детей, молодежных и детских общественных экологических организаций из Партизанского, Шкотовского и Хасанского муниципальных районов, Владивостокского, Уссурийского и Находкинского городских округов.

Строительство экологических троп в заповедниках

Экологические тропы в заповедниках Приморского края строят чаще всего бойцы студенческих стройотрядов. Смысл экотроп – в том, чтобы туристы могли максимально приблизиться к красотам природы и не нарушить ее гармонии. Сами тропы представляют собой деревянные настилы.

Трехсотметровый настил на острове Петрова в Лазовском заповеднике стройотрядовцы построили, не спилив ни одной веточки на самом острове: материалы для строительства привезли с материка. Благодаря тропе заповедник смог повысить число туристов, желающих посетить остров. Ранее туда допускалось не более 1 тысячи человек в год. Строительство тропы заповедник организовал в партнерстве с АНО "Центр "Амурский тигр".

Директор Дальневосточного филиала "Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев обозначил мотивирующий аспект строительства экотроп:

— Экологические тропы позволяют приходить в природу и понимать, насколько она красива. Поэтому нужно создавать инфраструктуру, в первую очередь, в заповедниках, которая бы не вредила природе и повышала культурный уровень людей. Молодежь в студотрядах как раз занимается тем, что строит данные тропы, получая от нас денежные вознаграждения как аванс за то, что выбрала "непопулярную" профессию. Мы отбираем тех, кто хочет стать ветеринарами, биологами, экологами, охотоведами. Кто приходит в студотряды, убеждается, что профессия им нужна. Многие студенты уже стали сотрудниками охотнадзора.

Медиасубботник

Четвертый год подряд во Владивостоке проводится медисубботник – акция, основанная Приморским отделением Союза журналистов России. В 2015 году журналисты и представители пресс-служб наводили порядок на Новосильцевской батарее Владивостокской крепости, в 2016 – убирали мыс Ахлестышева на острове Русском, где собрали более 200 мешков мусора, в 2017 году посадили 40 пихт в Нагорном парке. D 2018 году местом медиасубботника стала популярная бухта Ахлёстышева – с ее побережья журналисты и поддержавшие акцию сотрудники администрации Приморского края собрали более 250 мешков мусора.

Медиасубботник на мысе Ахлестышева. Фото: ИА PrimaMedia Медиасубботник на мысе Ахлестышева. Фото: ИА PrimaMedia Медиасубботник на мысе Ахлестышева. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

— Уже традиционно наша экологическая акция объединят коллег из приморских СМИ, способствуя укреплению взаимоотношений и демонстрируя, насколько слаженно может работать медиасообщество. Радует, что каждый год все больше журналистов и граждан активно принимает участие в медиасубботнике. Это показывает, что мероприятие действительно важное и мы, медиасообщество, хотим помочь нашему краю не только словом, но и делом, — сказал председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.

Аналогичные акции проходят в Уссурийске, Артеме и Находке. Инициативу приморцев поддержали журналисты ЕАО, Хабаровского края и Магаданской области, где представители СМИ также организовали проведение медиасубботников.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.



