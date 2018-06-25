Сергей Рудица. Фото: фото с сайта primgazeta.ru

Экс-главу Уссурийска миновала уголовная ответственность за хищения

Суд будет рассматривать вопрос в отдельном заседании о расходах 31 млн рублей из муниципальной казны

25 июня, PrimaMedia. Уголовное дело в отношении бывшего главы Уссурийского городского округа Сергея Рудицы прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Однако вопрос о возмещении причиненного Сергеем Рудицей ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства в отдельном судебном заседании, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Напомним, в апреле 2018 года Уссурийским районным судом вынесен приговор в отношении бывшего главы Уссурийского городского округа, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства).

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Как установлено в судебном заседании, фигурант в ходе выполнения целевой программы от имени администрации городского округа осенью 2011 года заключил два муниципальных контракта с коммерческой организацией, расположенной в городе Санкт-Петербурге на сумму свыше 38 млн рублей. По условиям контракта подрядчик обязался выполнить работы по изготовлению оборудования – паровых турбогенераторных установок для модернизации котельной № 5 в городе Уссурийске. В качестве предварительной оплаты администрация перечислила подрядчику денежные средства в размере 30 % от стоимости контракта – более 22 млн рублей.

В течение 2011 и 2012 года фигурант дважды необоснованно подписал акты о якобы выполненных работах, заведомо зная, что фактически они в полном объеме и в установленные сроки не выполнены. Самонадеянно рассчитывая, что подрядчик исполнит свои обязательства бывший глава дал указание подчиненным работникам о перечислении недобросовестному подрядчику выплаты денежных средств около 8 млн рублей по принятым этапам работ. В дальнейшем по инициативе администрации контракты были расторгнуты в арбитражном суде. Однако во взыскании с подрядчика сумм предварительной оплаты и оплаты по первому и второму этапам работ отказано, так как заказчиком без замечаний и возражений приняты работы.

В результате недобросовестного и небрежного отношения главы к служебным обязанностям бюджету Уссурийского городского округа причинен ущерб в размере около 31 млн рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. При этом суд освободил осужденного от наказания на основании Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 18.12.2013 № 3500-6-ГД "Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации".

Не согласившись с приговором, адвокат осужденного обжаловал его в апелляционном порядке в Приморский краевой суд. Кроме того, государственным обвинителем также было принесено представление, поскольку приговор содержал нарушения закона.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции осужденный указал, что не возражает о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Так, совершенное осужденным деяние Уголовным кодексом РФ отнесено к преступлениям небольшой тяжести. Лицо, совершившее преступление небольшой тяжести, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло 2 года.

Учитывая, что преступление (халатность) совершено в период с июля 2011 года по сентябрь 2013 года, суду следовало освободить подсудимого от наказания в связи с истечением 2-х летнего срока привлечения к уголовной ответственности.

Стоит отметить, что прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования не является реабилитирующим решением, свидетельствующем об отсутствии в действиях лица состава преступления либо о непричастности к преступлению.

21 июня судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда по апелляционному представлению государственного обвинителя отменила приговор и прекратила уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

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