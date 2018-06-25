«Солид Банк» помогает осуществить мечту о загородном доме

Дом. Фото: https://pixabay.com

Оформить кредит «Загородная недвижимость» можно по ставке от 10,99% до 13,9% годовых

25 июня, PrimaMedia. Российско-японский "Солид Банк" предлагает кредит на приобретение, и строительство индивидуальных жилых домов, дач (садовых домов) других строений потребительского назначения – объектов недвижимости и/или домокомплектов, приобретение земельных участков, оплату услуг по подведению инженерных коммуникаций, внутренней отделке объекта недвижимости, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Все больше россиян все чаще задумываются о том, чтобы перебраться жить в собственный дом, тем более что современные технологии позволили снизить стоимость строительства и ускорить процесс возведения жилья. Большой спрос в последнее время не только на жилые дома, но и на дачные постройки. Но для реализации планов на загородную жизнь собственных средств зачастую не хватает, а ипотечный кредит не всегда является оптимальным решением, например, в ипотеку нельзя оформить покупку земли или дачного домика. Кроме того, весомую часть расходов составляют траты на внутреннюю отделку уже построенного объекта и на подведение коммуникаций. Подобные расходы оформить в ипотеку также нельзя.

"Солид Банк" предлагает целевой кредит "Загородная недвижимость", который можно оформить на широкий круг целей: приобретение земли, строительство или покупку готового дома, в том числе дачного, возведение других объектов потребительского назначения на участке, а также отделку объекта и прокладку коммуникаций.

Оформить кредит "Загородная недвижимость" можно по ставке от 10,99% до 13,9% годовых, в зависимости от первоначального взноса и срока кредита; минимальный размер собственных средств (первоначального взноса) – 10% от стоимости объекта/работ; срок кредита от 13 месяцев до 7 лет; сумма кредита от 200 тысяч до 7 млн рублей. Досрочное погашение – без ограничений.

Важно: до 1,5 млн рублей никакого залога не требуется!

"Солид Банк" приглашает к сотрудничеству компании, занимающиеся строительством и продажей домов, производящие отделочные работы, установкой окон, прокладкой коммуникационных систем, а также предлагающие к продаже земельные участки.

Заявку на аккредитацию компании принимают персональные менеджеры по продажам:

тел.: 8 (904) 623-65-06, A.Mandron@solidbank.ru (Александра)

тел.: 8 (999) 059-69-67, T.Rakhimova@solidbank.ru (Татьяна)

Возможно консультирование по Whatsapp.

Оформить онлайн заявку и узнать подробные условия можно на сайте банка https://solidbank.ru/for-individuals/loans/credit-rural-property/