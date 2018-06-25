Владимир Путин. Фото: www.kremlin.ru
ВЭФ-2018

Заседание Президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока пройдет в Приморье

На нем обсудят вопросы реализации двенадцати национальных проектов, предусмотренных майским указом президента РФ

25 июня, PrimaMedia. Заседание Государственного совета по вопросу "О мерах по реализации стратегических задач, определенных Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока" состоится во Владивостоке в рамках четвертого Восточного экономического форума, сообщается на официальном сайте президента РФ.

20 июня под председательством помощника Президента Российской Федерации, секретаря Государственного совета Игоря Левитина состоялось первое совещание рабочей группы по подготовке заседания президиума Госсовета. В нем приняли участие заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев, представители всех ветвей власти, а также деловых кругов и экспертного сообщества.

На заседании президиума Госсовета в сентябре обсудят вопросы реализации на Дальнем Востоке России двенадцати национальных проектов, предусмотренных майским указом президента РФ.

Члены рабочей группы подчеркнули, что Дальнему Востоку всегда принадлежала особая роль в развитии России и необходимо продолжить создание системы управления, которая соответствовала бы целям опережающего развития дальневосточных территорий.

Участники совещания отметили, что на современном этапе важно проанализировать исполнение утвержденных ранее решений, оценить эффективность принятых мер, изучить риски, которые могут стать препятствием для достижения целей и задач, поставленных Президентом, и на этой основе подготовить предложения по дальнейшему развитию механизмов поддержки Дальнего Востока.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.

По мнению Андрея Тарасенко, утвердив Владивосток местом проведения такого масштабного события, как ВЭФ, руководство страны проявило особое внимание к Дальнему Востоку и Приморью, в частности.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. Участие в мероприятии уже подтвердили представители около 20 иностранных государств.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Владимир Путин пригласил лидера КНР на ВЭФ во Владивосток

09 июня, 10:20

В рамках ВЭФ-2018 презентуют театральный проект "Большие гастроли"

04 июня, 16:15

Утверждена «дорожная карта» IV Восточного экономического форума во Владивостоке

11 мая, 09:55

IV ВЭФ во Владивостоке специально перенесли на неделю под визит лидера КНР – СМИ

18 апреля, 09:45

Правительственная делегация корейского Пхохан примет участие в IV ВЭФ во Владивостоке

11 апреля, 20:55

Картина дня

"Крылья Востока" парализовали автомобильное движение с Чуркина в центр Владивостока

24 июня, 15:30

Мэр Владивостока соберет "коррупционное досье" на подчиненных через соцсети

24 июня, 15:00

Холод и дожди вернутся во Владивосток на новой рабочей неделе

23 июня, 14:55

КПРФ на выборы губернатора Приморья отправила строителя

24 июня, 14:30

В Приморье близок к обрушению очередной мост

12:15

По нашумевшей "голой" инсталляции в приморской филармонии проводится проверка - Межонов
Почетную сотрудницу АО "ННК-Приморнефтепродукт" поздравили со 100-летием
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia