Заседание Президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока пройдет в Приморье

Владимир Путин. Фото: www.kremlin.ru

На нем обсудят вопросы реализации двенадцати национальных проектов, предусмотренных майским указом президента РФ

25 июня, PrimaMedia. Заседание Государственного совета по вопросу "О мерах по реализации стратегических задач, определенных Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока" состоится во Владивостоке в рамках четвертого Восточного экономического форума, сообщается на официальном сайте президента РФ.

20 июня под председательством помощника Президента Российской Федерации, секретаря Государственного совета Игоря Левитина состоялось первое совещание рабочей группы по подготовке заседания президиума Госсовета. В нем приняли участие заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев, представители всех ветвей власти, а также деловых кругов и экспертного сообщества.

На заседании президиума Госсовета в сентябре обсудят вопросы реализации на Дальнем Востоке России двенадцати национальных проектов, предусмотренных майским указом президента РФ.

Члены рабочей группы подчеркнули, что Дальнему Востоку всегда принадлежала особая роль в развитии России и необходимо продолжить создание системы управления, которая соответствовала бы целям опережающего развития дальневосточных территорий.

Участники совещания отметили, что на современном этапе важно проанализировать исполнение утвержденных ранее решений, оценить эффективность принятых мер, изучить риски, которые могут стать препятствием для достижения целей и задач, поставленных Президентом, и на этой основе подготовить предложения по дальнейшему развитию механизмов поддержки Дальнего Востока.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.

По мнению Андрея Тарасенко, утвердив Владивосток местом проведения такого масштабного события, как ВЭФ, руководство страны проявило особое внимание к Дальнему Востоку и Приморью, в частности.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. Участие в мероприятии уже подтвердили представители около 20 иностранных государств.