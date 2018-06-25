Общество. 13:20

Приморцы будут платить больше за тепло и горячую воду с 1 июля

Тариф на услуги отопления составит 2 239,55 руб/Гкал, на горячую воду во Владивостоке - 158,99 рублей за кубометр

25 июня, PrimaMedia. Абоненты филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" с 1 июля 2018 года начнут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам, утвержденными департаментом по тарифам администрации Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

В соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края № 72/2 от 19 декабря 2017 года тариф на услуги отопления для потребителей энергокомпании во Владивостоке, Артеме и Партизанске составит 2 239,55 руб./Гкал с учетом НДС.

Тариф на горячую воду для домов с ЦТП в соответствии с постановлением департамента по тарифам администрации Приморского края № 73/8 от 20.12.2017 составит во Владивостоке 158,99 рублей за кубический метр с учетом НДС.

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