По Владивостоку с коляской: с набережной Спортивной гавани до набережной Цесаревича

Пешеход с коляской. Фото: ИА PrimaMedia

ИА PrimaMedia продолжает проверять социальную доброжелательность городских дорог (ВИДЕО)

29 июня, PrimaMedia. Экспериментальная съемочная группа ИА PrimaMedia в составе журналиста, оператора и игрушечной обезьянки вновь прогулялась по Владивостоку, чтобы выяснить, насколько город удобен для новоиспеченных родителей. В этот раз транспортом для плюшевого "младенца" выступила достаточно тяжелая коляска "вездеход", рассчитанная на крохотных пассажиров, еще не умеющих держать голову самостоятельно. Маршрут для четвертой серии эксперимента пролегал от Набережной Спортивной Гавани в центре Владивостока, до набережной Цесаревича которая по совместительству является крупной "социальной" площадкой для молодых мам.

Наш лохматый "малыш" не вздрагивал от громких гудков автобусов на центральной площади, не капризничал в эпицентре компании азиатских туристов и стойко перенес постоянные перемещения из коляски на руки и назад. Но это не уменьшает сложностей, которые возникли у молодой мамы с преодолением бордюров и пандусов и рискованным объездом автомобилей, припаркованных вопреки всем правилам дорожного движения.

И, конечно, не умаляет отзывчивости владивостокцев, готовых придти на помощь по первому зову.

Совершив видеопрогулку с корреспондентами агентства, вы можете сами оценить удобство центральных пешеходных переходов, доступность тротуаров, оснащенность лестничных пролетов и отношение автолюбителей к пешеходам.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Общая дорога". Цели проекта — содействовать повышению культуры взаимодействия участников дорожного движения, достижению позитивных изменений в вопросах решения дорожных проблем Приморья.