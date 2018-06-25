Конкурс социальных проектов первичных отделений ЕР стартует в Приморье

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Фото: пресс-служба партии ЕР

Лучшие из проектов удостоятся грантовой поддержки «Единой России»

25 июня, PrimaMedia. Конкурс социальных проектов первичных отделений "Единой России" стартует в ближайшее время в Приморье. Лучшие проекты смогут претендовать на грантовую поддержку партии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, выступая на пленарном заседании форума первичных отделений "Единой России" в Северо-Кавказском федеральном округе, назвал три требования к проектам, которые будут участвовать в конкурсе.

"Во-первых, проект должен быть направлен на решение проблем локального уровня (группы домов, общественного пространства, жителей квартала). Во-вторых, проект должен быть одобрен людьми, проживающими на территории, в ходе общественного обсуждения, сбора подписей, голосования. В-третьих, проект должен формировать устойчивые группы наших сторонников, то есть электоральный эффект", – рассказал он.

По его мнению, уже сейчас необходимо изучать опыт регионов, успешно реализующих партийные проекты.

"В первую очередь эти проекты должны вовлекать в орбиту партии как новых лидеров, так и избирателей", — заметил Турчак.

Добавим, в Приморье 1341 первичное отделение партии "Единая Россия". Все они могут претендовать на участие в конкурсе социальных проектов.