Горы. Фото: Антон Балашов

Турист из Приморья пропал в горах Хабаровского края

На поиски пожилого мужчины в район им. Лазо направлены авиация и спасатели МЧС

25 июня, PrimaMedia. В 8.20 25 июня в район горы Столовой у поселка Солонцовый района им. Лазо вылетел вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Накануне вечером в этот же район выехала из города Хабаровска на проведение поисковых работ наземная группировка спасателей ДВРПСО МЧС России в количестве шесть человек с необходимым снаряжением. Вместе с сотрудниками полиции они проведут поиски мужчины, пропавшего во время восхождения на гору Столовую. Туристическая группа была не зарегистрирована.

Сообщение о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступило вечером 24 июня 2018 года. По предварительным данным, группа в количестве трех человек, жители города Владивостока, совершала поход в горы в районе им.Лазо. В подразделениях МЧС России группа для постановки на учет сведений не подавала.

При восхождении на гору Столовую со стороны горы Ко в пути одному из туристов, предположительно 60 лет, стало плохо, продолжить маршрут он не смог. Так как в этом месте отсутствовала сотовая связь, двое участников группы приняли решение оставить больного и искать сигнал сотовой связи. Сделав вызов в службу "112", туристы вернулись на место, где оставили ждать своего товарища, но пострадавшего мужчину не обнаружили. Они предположили, что пожилой человек мог упасть со склона. Из-за того что в горах были низкие температуры и ветер туристы приняли решение вернуться в п. Солонцовый.

Прибывшие в район поисковых работ спасатели и сотрудники полиции в сопровождении проводника проведут авиаразведку и обследование местности, где предположительно может находиться пожилой мужчина.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю в очередной раз настоятельно обращается к жителям и гостям края о необходимости регистрации туристических групп перед выходом на маршруты. Это позволит спасательным службам знать сведения об участниках группы, маршруте, средствах связи и избежать происшествий, а в случае их возникновения оперативно оказать помощь туристам. В Хабаровском крае регистрация проводится в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по телефону: 8(4212)41-59-50 и электронной почте: operhab@mail.ru.

Помните, отправляясь в туристический поход самостоятельно, без прохождения регистрации в подразделениях МЧС России, поисково-спасательных формированиях, вы ставите под угрозу свою жизнь и жизнь участников путешествия!

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