Акция "Тест на ВИЧ. Экспедиция". Фото: Александр Сафронов

Более 900 приморцев приняли участие во всероссийской акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция»

Торжественная церемония завершения акции в Приморье прошла на привокзальной площади Владивостока

25 июня, PrimaMedia. Приморский край передал эстафету всероссийской акции "Тест на ВИЧ. Экспедиция", которая проводится в стране по инициативе министерства здравоохранения России, Хабаровскому краю. Торжественная церемония завершения акции в Приморье состоялась на привокзальной площади Владивостока. В ней приняли участие представители администрации края, департамента здравоохранения, врачи, а также волонтеры, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Важность проведения подобных акций отметил вице-губернатор Константин Межонов.

"Важно, что подобные акции регулярно проходят в Приморском крае. Их задача – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких. И они приносят результаты – второй год в Приморье отмечено снижение числа заболевших ВИЧ", – отметил заместитель главы региона.

Всего за четыре дня акции, которая прошла во Владивостоке, Уссурийске, Артеме и Находке приняли участие 903 человека, выявлено пять человек, у которых ВИЧ-статус подтвердился.

Директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин подчеркнул, что в крае проводится комплекс мероприятий, направленный на информирование граждан и формирование условий для увеличения охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию.

"Сегодня обследоваться на ВИЧ должен каждый, кто заботится о своем здоровье и о благополучии своих близких. Знать свой ВИЧ-статус – это так же нормально, как контролировать уровень своего артериального давления, пройти флюорографию или измерить рост и вес. Сдать тест на ВИЧ – это просто и совсем не стыдно", – считает глава департамента.

Напомним, что в 2017 году Приморье стало отправной точкой для Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД", которая также была организована Минздравом.

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